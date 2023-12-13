顾阳

原标题：首届中国乡村书画大赛在江苏靖江举办

12月8日，2023中国农民丰收节系列活动·首届中国乡村书画大赛发布盛典和获奖作品展览在江苏靖江市举办。大赛以“丹青绘就丰收卷，翰墨讴歌和美村”为主题，坚持以乡村振兴为中心、以农民为主体、以农业为主线、以农村为主场、以艺术为载体、以产业振兴为重点，为农民书画爱好者、社会各界书画爱好者搭建一个学习、交流、合作的平台，使农民从文化的“观众”变为“主角”。

全国乡村文化产业创新联盟主席，原国务院参事、国务院扶贫办主任、农业部副部长刘坚在开幕式上讲话，中国美术家协会主席范迪安在开幕上视频致辞，农业农村部农村社会事业促进司司长唐珂在发布盛典上致辞。农业农村部乡村产业发展司二级巡视员刘玫，农民日报社党委书记、社长何兰生，中国农业出版社党委书记、社长刘天金，中国农业电影电视中心副主任欧阳海洪，中国农村杂志社纪委书记、副总编辑苑体强等领导专家出席活动。

作为2023中国农民丰收节系列活动，首届中国乡村书画大赛自10月10日启动以来，来自31个省（自治区、直辖市）的农民书画爱好者、社会各界书画爱好者积极参与和踊跃报名。大赛经过征集、初评、终评、公示四个阶段，历时近两个月。大赛组委会邀请了以中国美术家协会主席范迪安任评审委员会名誉主任的专家评审团，评审专家秉持公平、公正、公开原则，尊重原创原则、艺术性原则、多元化原则，从主题性、文化性、艺术性、创新性、表现性、完整性、敬业性7个维度对参赛作品进行了初评和终评，共评出一等奖6名、二等奖10名、三等奖20名、优秀奖200名。

同期举办了名家邀请展、农民画展、首届中国乡村书画产业发展论坛、发布盛典、“中国乡村书画百县联盟” 筹备启动仪式、书画笔会、赠送书画和颁发优秀单位组织奖等活动。

专家指出，文化是中华民族的根和魂，是民族历史和民族智慧的生动记忆，是民族绵延的精神血脉。首届中国乡村书画大赛是向广大农民朋友和社会各界人士献上的艺术丰收成果，是一次以农业、农村、农民为主题的书画盛会。同时也是中国现代化进程中美丽而宽阔的画卷，用书画的方式，讴歌新时代三农的崭新面貌，是艺术服务农村、服务农民的重要体现。

艺术要传递时代发展。首届中国乡村书画大赛进一步体现了乡村振兴发展的新态势、新变化、新成果，展现出了中国乡村文化的独特魅力。通过大赛可以丰富广大农民的精神文化生活，表现农业、农村、农民的创作是乡村发展的一种新的文化行动，也是书画界服务乡村的应有之举。

大赛承办地江苏靖江有着深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。近年来，靖江市委、市政府全力打造乡村振兴先行示范“靖江样板”，连续两年荣获江苏省乡村振兴实绩考核“第一等次”。会上，中国乡村发展协会授予靖江市为“中国乡村文化振兴艺术行乡村书画示范基地”。

首届中国乡村书画大赛是经农业农村部常务会议审定，由中国乡村发展协会联合中共靖江市委员会、靖江市人民政府、中国农业电影电视中心、农民日报社、中国农业出版社、中国农村杂志社、写生中国油画俱乐部等单位共同主办，中国乡村发展协会乡村文化振兴委员会、靖江市融媒体中心等单位承办。（经济日报记者 顾阳）

(责编：杨曦、陈键)

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