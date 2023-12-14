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国家发展改革委：优先支持北京、天津、河北等省（市）开展灾后恢复重建

陈炜伟 姜子琳
2023年12月14日09:24 | 来源：新华社
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国家发展改革委13日发布消息，国务院近日批复《以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力规划》。为落实党中央、国务院部署要求，国家发展改革委下达2023年增发国债第一批项目清单，优先支持北京、天津、河北等省（市）开展灾后恢复重建，同步提升区域防灾减灾救灾能力。

国家发展改革委有关负责人介绍，对于学校、医院等公共服务设施和交通、水利等基础设施恢复重建项目，应保尽保。支持地方进一步加快灾后恢复重建进度，促进灾区生产生活条件和经济社会发展全面恢复，帮助灾区群众建设美好家园。对于提升区域防灾减灾救灾能力领域项目，成熟一批、推进一批。按照“上蓄、中疏、下排、有效治洪”原则，加快实施海河水系防洪减灾系统提升工程，加快病险水库除险加固，推动流域综合治理和蓄滞洪区建设，加密重点区域气象监测网络，完善城市排水防涝设施。对于一些前期工作正在加紧开展的项目，有关部门将加大对地方工作的指导和协调，全力做好规划内项目实施的要素保障，支持地方科学有序高效开展前期工作，推动项目尽快开工建设。

(责编：申佳平、陈键)
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