樊曦

冬日里的京津冀，北京新建城际铁路联络线一期工程榆安二号隧道建设现场，随着中铁二十二局建设者将最后一方混凝土浇筑入模，全线无砟轨道施工进入尾声，即将进入铺轨阶段。

时近年末，铁路项目进入密集投产期和建设加速期。记者从中国国家铁路集团有限公司了解到，四季度以来，各地铁路部门抓住施工黄金季节，优质高效推进铁路建设，让更多人在家门口就能坐火车、乘高铁。

华北大地上，“轨道上的京津冀”进一步加密成型。北京新建城际铁路联络线一期工程连接北京大兴机场和河北廊坊，正在紧锣密鼓建设之中；津兴城际铁路连接天津西站和大兴机场站，已进入开通倒计时——按图运行试验阶段；建设中的京滨城际铁路连接北京与天津滨海新区，将形成京津间新的快速客运通道……

来自国铁集团的数据显示，今年前11月，全国铁路固定资产投资完成6407亿元，同比增长7.4%；全年铁路有望完成固定资产投资7600亿元以上，预计投产新线3000公里以上。

一批铁路项目建成投产：济南至郑州高铁全线贯通运营，丽江至香格里拉铁路、川青铁路青白江东至镇江关段建成通车……

一批铁路项目即将开通：南昌至景德镇至黄山高铁、成都至自贡至宜宾高铁、汕头至汕尾高铁汕头南至汕尾段、龙岩至龙川高铁龙岩至武平段等在建项目取得重要进展，进入开通倒计时……

与此同时，铁路部门统筹建设资源，加强施工组织和科技攻关，践行绿色交通理念，加快推动重点项目建设工作——

在华北，京唐城际铁路建设加快推进，将成为京津冀交通一体化的又一标志性工程。中铁十四局项目现场负责人孙立军表示，施工团队首次在我国铁路建设中应用U型槽预制装配技术，填补国内铁路U型槽预制施工的空白。相比传统施工模式，装配式U型槽可实现预制构件提前生产，现场拼装成型，大幅节约钢筋及混凝土用量，具有机械化程度高、施工速度快、施工质量高等优点。

在华东，沪渝蓉高铁建设如火如荼，重要节点工程传来好消息。据中铁十一局项目负责人姜鸿介绍，通泰扬特大桥跨如泰运河及X355县道连续梁拱已全面开建，将跨越既有通航运河和通行县道，是沪渝蓉高铁泰州段内最大跨度的连续梁拱。

在西北，延安至榆林高速铁路开工，黄土地上的“发展路”持续铺展。参建单位中铁十四局项目现场负责人贾克宝告诉记者，延榆高铁全长约239公里，建成后将构建形成陕西高铁网纵向通道，改善陕北地区交通基础设施条件，助推革命老区经济社会高质量发展。

在西南，穿越复杂地质带的西渝高铁建设持续推进。在中铁十五局西渝高铁龙潭水库特大桥施工现场，记者看到“绿色工程”在加快落地：建设者采取连续梁工艺，使大桥最大跨度达到100米，最大限度减少桥墩数量，保护水库环境。

伴随着建设者的足迹，纵贯华夏大地的铁路网不断延伸：今年1月至11月，全国铁路投产新线1636公里，其中高铁1488公里；截至11月底，全国铁路营业里程达15.55万公里，其中高铁4.37万公里。

“铁路建设投资保持高位运行，对国民经济回升向好具有明显的拉动作用。”国铁集团相关部门负责人告诉记者。

这位负责人表示，下一步，铁路部门将加快构建现代化铁路基础设施体系，突出提升路网整体功能和效益，高质量推进铁路规划建设，充分发挥铁路建设投资带动作用，确保全面完成年度国家铁路投资任务，为经济社会高质量发展注入新动能。

(责编：申佳平、陈键)

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