庞无忌

经过一整天的“加时赛”，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)13日在阿联酋迪拜闭幕。

大会官方宣布，当日198个缔约方达成了一份具有里程碑意义的案文——《阿联酋共识》。这份案文旨在使“将全球升温控制在1.5℃以内”目标保持在可实现的范围内。《阿联酋共识》呼吁各缔约方从化石燃料转型，实现净零排放；鼓励各缔约方提交国家自主贡献(NDCs)，包括到2030年将可再生能源增加两倍等新具体目标。

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔在闭幕式上表示，气候大会是一个基于共识的进程，这意味着所有缔约方必须就每一个字、每一个逗号达成一致。这一点也不容易。斯蒂尔坦言，虽然我们没有在迪拜翻过化石燃料时代的篇章，但这一成果是结束(化石燃料)的开始。

针对接下来要做的事，他表示，我们必须着手全面落实《巴黎协定》。2025年初，各国必须提出新的国家自主贡献目标。各国还须在明年年底之前准备并提交有史以来首份两年期透明度报告。

大会官方强调，此番COP28为气候行动筹集了超过850亿美元的资金，并就“损失与损害”基金达成了历史性协议，该基金已开始运行。

中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民当日表示，昨天是《巴黎协定》达成8周年，中方祝贺并感谢主席国阿联酋发挥杰出领导力，在这一历史性时刻，推动COP28完成《巴黎协定》下的首次全球盘点，总结了成绩和缺口，特别是进一步巩固了全球不可逆转的绿色低碳转型趋势，为未来指明了方向，向国际社会发出了强有力的积极信号，具有重要的里程碑意义。

赵英民表示，中方认为，应对气候变化问题必须雄心与务实兼备，关键还是在于务实行动，在于兑现作出的承诺，在于雄心和与雄心相匹配的实施手段切实到位。

他指出，发达国家应在能源转型等关键行动上加快速度和力度，尽快兑现并切实增强对于发展中国家的资金、技术和能力建设支持规模和力度，确保全球公正转型。

(责编：申佳平、陈键)

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