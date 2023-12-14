住房和城乡建设部：支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题
2023年12月14日09:38 | 来源：中国新闻网
小字号
在今天(12月13日)中国国际经济交流中心举行的2023-2024中国经济年会上，住房和城乡建设部副部长董建国表示，针对部分房企出现债务违约风险，金融管理部门已出台了一系列支持政策，但风险出清还需要一个过程，将继续配合金融管理部门，抓好各项政策的落实，一视同仁，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题，促进其恢复正常经营。
董建国说，对于违法违规导致资不抵债、失去经营能力的企业，要按照法治化、市场化原则出清，这也是市场优胜劣汰的结果，我们注意到，一段时间以来，社会上把部分房企债务违约称为“爆雷”“资金链断裂”，其实用语是不准确的。
董建国表示，房企一般是集团公司加项目公司的架构，集团公司和项目公司都是独立法人，集团公司出现债务违约，并不意味着项目公司停止运转，项目的开发运营还在继续。比如某大型房企去年上半年发生了债务违约，但公司今年1到11月份，仍然实现了近800亿元的销售收入，并且完成了债务重组。
董建国说，如果将债务违约等同为“爆雷”或者是“资金链断裂”，会造成企业完全停摆的错误认识，导致社会对企业产生信任危机，进而冲击市场销售，加剧企业困难。各方面应该理性地看待房地产市场出现的问题，共同维护房地产市场的平稳健康发展。
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：11月金融数据稳定向好 金融对实体经济支持有力
- 人民网北京12月14日电 （黄盛）据中国人民银行发布的11月金融数据显示，11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为234.37万亿元，同比增长10.7%；政府债券余额为68.86万亿元，同比增长14.9%；非金融企业境内股票余额为11.38万亿元，同比增长8.4%。…
- 评论
- 关注