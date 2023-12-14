据应急管理部官网消息，12月12日，按照应急管理部部长王祥喜安排部署，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部组织防范应对低温雨雪冰冻灾害专题视频会商调度，与中国气象局、公安部、住房城乡建设部、交通运输部、国家能源局、农业农村部联合会商研判华北、黄淮、东北等地低温雨雪冰冻灾害发展趋势，视频调度河北、辽宁、吉林、河南、山东等11个省份，研究部署重点地区灾害防范应对工作。

会商指出，13日至15日，东北、华北、黄淮地区将再次出现强降雪，内蒙古、陕西、山西、北京、天津、河北、河南、山东、辽宁以及吉林、黑龙江等省份部分地区有大到暴雪，局地有大暴雪，特别是陕西、山西、河南部分地区将有冻雨。14日至16日，新一轮寒潮将影响我国大部分地区。雨、雪及持续低温，将给道路保通、电力保供、民生保障带来巨大压力，低温雨雪冰冻灾害防范应对形势严峻。

会商强调，要进一步贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神，压实各部门、各环节责任，细化实化防范应对措施，全力做好“保生命、保畅通、保供给、保民生”各项工作。要强化研判预警，密切关注低温雨雪冰冻天气发展变化情况，加强联合会商研判，健全部门间协调联动工作机制，形成防范应对工作合力；多渠道、高密度发布气象信息和风险提示预警，引导社会公众提升防灾避险意识。要确保人民生命安全，聚焦老旧房屋、大跨度桁架体育场馆等建筑物、构筑物，以及农业设施等薄弱环节开展隐患排查；国家综合性消防救援队伍要做好救援力量前置准备，发生险情快速、科学救援。要强化电力保供，加强对电网运行情况的监测，有效融冰除冰，保障主网运行安全；提前做好电煤预储工作，确保关键时期火电厂正常发电。要强化交通保畅，及时扫雪除冰，协同开展跨区域车辆分流和人员疏导，加强桥梁、长下坡、弯道陡坡等重要路段路况巡查，努力做到高速公路、国省干线公路不封路、不断行。同时，要特别加强对城乡困难群众和无固定居所人员的灾害救助和民生保障，确保安全温暖过冬。

(责编：申佳平、陈键)

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