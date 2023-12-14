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农业农村部：切实加强“菜篮子”产品生产供给和产销对接

陈晨
2023年12月14日09:42 | 来源：光明日报
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近日，为做好今冬明春特别是元旦、春节期间蔬菜保供稳价，农业农村部对当前蔬菜产销工作作出部署，要求各级农业农村部门切实加强“菜篮子”产品生产供给，加强产销对接，保障菜农收益。

一是强化生产指导。各级农业农村部门要密切关注天气变化，紧盯可能出现的灾害，进一步细化完善蔬菜生产和应对灾害技术方案，加固蔬菜大棚等生产设施，做好病虫害防控，确保蔬菜稳产和质量安全。

二是促进均衡供给。合理安排蔬菜品种结构、种植规模和上市茬口，避免菜品集中上市和阶段性短缺。南方地区要充分发挥冬季光温优势，扩大紧缺蔬菜品种生产。北方地区要增加冬春地产鲜菜供应量。

三是加强监测预警。针对今冬明春“厄尔尼诺”可能带来的灾害性天气影响，各级农业农村部门要加强产销形势分析研判和部门会商，及时预警市场异动，及早启动相关预案。

四是搞好产销对接。健全省部联动工作机制，搭建信息、产品、基地等对接平台，提升产销对接针对性、精准性、有效性。对于可能出现滞销卖难的蔬菜品种，强化产销对接服务，努力保障菜农收益。

五是提升产地仓储保鲜设施利用效率。充分发挥冷藏保鲜设施作用，加快耐储蔬菜冬储进度，提升设施供需匹配效率和应急管理能力。

(责编：申佳平、陈键)
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