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住房城乡建设部举办“学思想 建新功”先进事迹报告会

2023年12月14日15:07 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者王仁宏）今日，住房城乡建设部在北京举办“学思想 建新功”先进事迹报告会，10位扎根住房城乡建设系统各服务岗位的一线工作者向与会人员报告个人先进事迹。住房城乡建设部党组成员、副部长姜万荣出席报告会并讲话。

参加报告会的干部职工反映，10位同志是住房城乡建设系统的普通工作者，不论是在脱贫攻坚一线，还是在重大灾情的现场，他们始终保持不畏艰险、拼搏进取的精神状态，兢兢业业做好本职工作，踏踏实实为群众服务。我们要学习他们默默无闻、担当作为的精神品质以及锐意进取、攻坚克难的职业操守，以身边的先进人物、先进事迹为榜样，立足本职、脚踏实地、勤奋敬业，奋力开创住房城乡建设事业高质量发展新局面，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国贡献力量。

中央和国家机关工委文明办、人社部国家表彰办有关负责同志，部机关、直属单位、部管社团有关负责同志以及部分干部职工130多人参加报告会。

(责编：王仁宏、吕骞)
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