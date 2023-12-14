原标题：中国人寿传达学习中央经济工作会议精神

12月13日上午，中国人寿集团党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实举措。中国人寿集团党委书记、董事长白涛主持会议并讲话。

会议认为，中央经济工作会议全面总结了2023年经济工作，深刻分析了当前经济形势，系统部署了2024年经济工作。为科学研判大局大势，以及做好下一步经济工作指明了方向、提供了遵循。

会议强调，中国人寿全系统上下必须深入学习，认真领会，把思想和行动统一到中央经济工作会议精神上来，全面抓好贯彻落实。一是提高政治站位，全面辩证把握经济形势。我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。全系统必须把思想统一到党中央对经济形势的研判上来，落实到实际工作中去，用实际行动唱响中国经济光明论。二是强化“进”的态势，以更加奋发有为的姿态推动高质量发展。推动高质量发展要在转方式、增价值、优结构、提质量上积极进取，提高发展质效和可持续性，不断巩固稳中向好的态势。三是紧扣服务大局，聚焦主责主业坚定不移深化改革创新。坚持问题导向，有针对性加快改革创新，着力破除制约高质量发展的体制机制障碍。要持续深化供给侧结构性改革，不断强化资产负债联动，贯通客户需求、产品供给和送达渠道，提升产品服务的可及性、可获得性和竞争力。要加强改革创新的配套机制安排，认真梳理深层次问题，完善配套制度，把改革创新第一动力落到实际行动中。四是坚持安全发展，坚决守牢不发生系统性风险的底线。高水平安全必须建立在高质量发展基础上，要坚持在发展中防控风险，按照早识别、早预警、早暴露、早处置要求，积极稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险。要加大对重大风险事件和违规问题的问责，增强合规经营的内生动力。

会议要求，中国人寿各单位要振奋精神、鼓足干劲，统筹做好今年收官和明年工作谋划，落实安全生产责任，为明年开局做好充足准备。

中国人寿集团党委班子成员参加会议。集团高级管理人员、各成员单位党委主要负责人、驻集团纪检监察组副组长、集团各部门主要负责人列席会议。

(责编：曹淼、高雷)

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