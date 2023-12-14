12月13日下午，交通银行召开党委会议，传达学习中央经济工作会议精神，部署贯彻落实工作。党委书记、董事长任德奇主持会议并讲话。

会议认为，中央经济工作会议是在全面贯彻党的二十大精神开局之年和三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展之年召开的一次重要会议。

会议强调，要深刻领会、准确把握党中央对当前经济形势的科学判断，既要正视困难和挑战，更要坚定战略自信，清醒看到我国发展面临的有利条件强于不利因素，切实增强做好经济工作的责任感使命感，更加自觉把交行发展放到全面推进强国建设、民族复兴伟业的大局中进行谋划和推进，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

会议要求，全行要深刻领会党中央对明年工作的总体安排和重点任务。深刻领悟新时代做好经济工作“五个必须”的规律性认识，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，准确把握明年经济工作的总体要求，贯彻好“稳中求进、以进促稳、先立后破”12字方针，运用好“三个统筹”方法论，把握和处理好“四对关系”，锚定明年经济发展的9个方面重点任务，找准找实工作切入点和着力点，进一步增强创造性落实的能力，以交行的“稳”和“进”为经济社会发展的“稳”和“进”多作贡献。

会议强调，要全面贯彻落实党中央对经济工作的重大决策部署，更好发挥交行服务实体经济主力军、维护金融稳定压舱石作用，切实增强为经济社会发展提供高质量金融服务的能力。坚持金融服务实体经济根本宗旨，毫不松懈抓好“稳预期、稳增长、稳就业”各项政策在交行的落实落地。全面落实国家宏观调控政策，聚焦国家重大战略、重点领域和薄弱环节优化金融供给，着力做好“五篇大文章”。持续深化金融供给侧结构性改革，盘活存量、用足增量，保持信贷投放总量增长、结构优化、合理让利，助力改善社会预期、提振市场信心、巩固增强经济回升向好态势，确保实现质的有效提升和量的合理增长。紧密对接以科技创新引领现代化产业体系建设要求，持续加力支持战略性新兴产业、传统产业转型升级、新型工业化、产业链薄弱环节等，以高质量金融服务推动新质生产力发展。全方位助力扩大国内需求，围绕新型消费培育壮大和传统消费稳定扩大，持续健全消费金融产品服务体系，助力形成消费和投资相互促进的良性循环。推动普惠金融扩面增量提质，不断提升中小企业和民营企业金融服务质效。高效响应新型城镇化和乡村全面振兴金融需求，健全“三农”金融服务体系，助力城乡融合、区域协调发展。深度融入高水平对外开放，高质量服务“一带一路”金融需求，支持巩固外贸外资基本盘。

会议要求，坚决贯彻统筹高质量发展和高水平安全要求，统筹做好房地产、地方债务、中小金融机构等重点领域风险防范化解，牢牢守住不发生系统性风险底线。把握房地产市场供求关系重大变化，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，将做好“保交楼”金融支持与推动保障性住房、“平急两用”公共基础设施、城中村改造等“三大工程”建设结合起来，健全适应房地产发展新模式的金融服务模式。落实好“四早”原则，打好金融风险防、化、治“组合拳”，提升交叉风险识别和综合应对能力。深化风险治理体系和治理能力现代化建设，努力实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

会议强调，要坚持和加强党的全面领导，不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢做善为，抓好党中央关于经济金融工作决策部署的贯彻落实，切实推动党中央决策部署转化为交行高质量发展的行动方案和务实举措。坚定不移推进全面从严治党，落实过紧日子要求，严肃财经纪律，持续加固中央八项规定堤坝，一体推进“三不腐”。坚持“三个过硬”标准，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍。统筹抓好十九届中央第八轮巡视反馈问题整改和中央金融工委通报有关共性问题整改，持续深入巩固中央巡视整改成效。

会议要求，全行要始终保持奋发有为的精神状态，胸怀“国之大者”，主动担当作为，加强协同配合，对标对表中央经济工作会议决策部署和全年任务目标，尽最大努力争取最好结果。将深入推进第二批主题教育与贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，扎实做好岁末年初工作结合起来，坚持标准不降、劲头不松，切实将主题教育成果转化为高质量发展成效。深入落实安全生产责任制，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产工作。做好“两节”期间运营和服务保障，加强员工关心关爱。对标对表党中央新要求、新部署，统筹谋划好明年发展思路，坚定信心、开拓奋进，以高质量发展的实际行动和成效，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(责编：曹淼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经