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专家热议：互联网基础资源如何夯实

李春剑 崔兴毅
2023年12月15日08:35 | 来源：光明日报
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域名、IP地址等是互联网的基础资源，它们和服务系统连接定位了体量巨大、种类繁多、业务复杂的互联网应用和人机物对象，对于支撑互联网互联互通和安全稳定运行具有重要作用。

经过近30年的快速发展，我国互联网服务种类与数量快速扩展，产业生态日趋成熟，已成为全球最大的互联网市场。如何分配好、利用好、管理好互联网基础资源？我国互联网基础资源发展仍面临哪些挑战？

在12月12日召开的2023（第四届）中国互联网基础资源大会上，国内外专家学者就互联网基础资源发展新趋势新挑战、加快推动数字技术与实体经济深度融合、互联网和数字经济高质量发展赋能新型工业化等展开讨论。

互联网基础资源管理面临哪些挑战

互联网基础资源建设是推动互联网行业高质量发展、维护国家网络安全稳定的重要基石。目前，我国域名总数超3000万个，国家顶级域名“.CN”数量近2000万个，IPv4、IPv6地址规模位居全球第二，其中IPv4地址分配数量3.92亿个，IPv6用户超过7.7亿，位居全球第一，IPv6活跃终端连接数超16亿，移动网络IPv6流量占比超过55%。

中国工程院院士邬贺铨在大会上表示：“从IPv4到IPv6的发展不仅仅是IP地址数量的扩展，更是增加了可扩展的地址字段，这个字段提供了广阔的编程空间。”

当前，ICANN（互联网名称与数字地址分配机构）对IPv6地址的分配方法仍然沿用IPv4的方式。邬贺铨建议，我国应积极推进ICANN改革，优化IPv6地址分配机制。

生成式人工智能浪潮下，互联网基础资源管理与安全保障能力面临哪些挑战？

邬贺铨指出，IPv6海量地址扩充了互联网基础资源的能力，也通过IPv6+扩展了IP地址字段的功能，但同时也增加了黑客的攻击目标；5G+工业互联网促进了企业数字化转型，但也对工业网络安全防控有了更高要求；生成式大模型引发AI的新浪潮，但AI可能会被黑客利用获取对互联网基础资源的控制权，基于AI的互联网基础资源管理和安全保障能力将成为未来发展的重点。

我国互联网基础资源建设还需突破哪些难关

“目前，9000多个互联网国际标准中，由中国科学家牵头的只有150多个，这应该引起我们的高度重视。”中国工程院院士吴建平说，“互联网体系结构的演进性特点决定了其关键技术仍在不断被完善。”

对于我国互联网核心技术发展为何仍然受限，吴建平说，在互联网发展进程中，我国早期参与较少，历史发展进程存在空缺，因此话语权相对薄弱。

吴建平介绍，互联网互联互通的核心是路由系统，当前仍存在路由劫持、路由泄露、源地址伪造等三大世界性技术难题。路由系统必须不断满足应用和通信发展的新需求，并通过其关键技术创新研究，有效防范相关安全风险。此外，针对互联网关键信息基础设施发起的DDoS攻击（分布式拒绝服务攻击）也是目前互联网领域关注的重点问题。

互联网基础资源如何助力新型工业化发展

近30年来，我国互联网产业成绩亮眼——建成全球规模最大、覆盖广泛、技术领先的移动通信网络和光纤网络，算力总规模居全球第二。

“互联网打破了传统工业资源配置受到的时空限制，可实现更灵活高效的资源有机整合，有效降低成本。基于互联网实现生产流程自动化管理、市场需求精准预测、供应链实时协同，加速传统产业跃迁升级，推动工业企业向更高附加值、更具竞争力的方向发展。”中国互联网络信息中心主任、党委书记刘郁林说。

数据显示，2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，占GDP比重的41.5%，互联网日益成为推动发展的新动能。

中国工业互联网研究院院长鲁春丛介绍，中国工业互联网研究院开展国家工业互联网大数据中心的建设，目前已构建全国装备制造业数字供应链平台、工业数字化碳管理公共服务平台等6类主要应用。

“下一步，要积极推进行业自律，强化技术能力建设，支撑互联网基础资源管理工作的有效推进。”中国互联网协会常务副秘书长陈家春说。

工业和信息化部副部长徐晓兰在会上透露，接下来将继续推动下一代互联网、通用人工智能等前沿技术研发和应用推广，提升我国数字产业的自主创新能力和核心竞争力；加快工业互联网规模化应用，驱动产业数字化转型向更大范围拓展、更深程度渗透、更高层次演进；聚焦数实融合重点领域营造公平竞争市场环境，促进各类要素资源向企业汇聚，推动各类经营主体深度合作，促进产业全要素的互联互通，加快推进新型工业化步伐；积极参与全球数字治理和国际规则制定，加强互联网领域国际合作，促进数字经济产业链各方交流，不断深化数字领域国际共识。

(责编：申佳平、陈键)
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