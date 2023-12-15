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货物贸易呈现回稳向上势头 我国外贸发展积极因素不断累积

张翼
2023年12月15日08:37 | 来源：光明日报
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我国外贸发展积极因素不断累积商务部新闻发言人束珏婷在14日举行的例行新闻发布会上表示，近几个月，中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。综合来看，外贸发展的积极因素不断累积，回稳态势持续巩固。

一是贸易活跃度继续上升。中国出口贸易量自8月起同比由降转增，且增幅持续扩大，11月当月出口量增长12%，达到二季度以来峰值。与此同时，进口贸易量连续10个月保持正增长。量的稳步增长是外贸稳规模优结构的重要支撑。

二是外部需求呈现回暖迹象。11月当月，中国对美出口结束14个月的下降，转为增长9.6%，对日、韩等进出口降幅收窄。手机、家电等消费电子产品回升势头明显，11月集成电路进口金额增速年内首次转正，进口量连续3个月增长，显示出终端电子产品的出口需求有所改观。

三是企业预期持续改善。商务部跟踪调查显示，外贸企业出口订单情况连续6个月好转。

“接下来，商务部将按照中央经济工作会议部署，会同相关部门和地方全力培育外贸新动能、巩固外贸外资基本盘、拓展外贸新空间，为广大外贸企业发展创新提供坚实的政策和服务保障。”束珏婷说。

(责编：申佳平、陈键)
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