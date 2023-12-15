严赋憬、陈炜伟

中央财政在今年四季度增发2023年国债1万亿元。国家发展改革委14日发布消息说，近日会同有关部门，已正式将高标准农田建设项目作为本次增发国债的第一批项目下达地方，项目规模共计5400万亩，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个。

国家发展改革委有关负责人介绍，本次支持高标准农田建设项目大幅提高补助标准，亩均投资补助从1500元左右提高到2400元左右，明确地方出资部分主要由省级承担；优先支持东北地区和京津冀受灾地区，合计支持规模为2885万亩，占总规模的53%，将各省份上报的248.3万亩灾毁农田全部纳入支持范围；着力推进粮食主产区高标准农田建设，全国13个粮食主产省合计支持规模为4200万亩，占总规模的78%。

据悉，下一步，国家发展改革委将会同有关方面，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，指导地方抓好增发国债高标准农田建设项目组织实施，确保将增发国债项目打造成民心工程、优质工程、廉洁工程。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经