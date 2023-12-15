人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第一批增发国债支持5400万亩高标准农田建设

严赋憬、陈炜伟
2023年12月15日08:58 | 来源：新华社
小字号

中央财政在今年四季度增发2023年国债1万亿元。国家发展改革委14日发布消息说，近日会同有关部门，已正式将高标准农田建设项目作为本次增发国债的第一批项目下达地方，项目规模共计5400万亩，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个。

国家发展改革委有关负责人介绍，本次支持高标准农田建设项目大幅提高补助标准，亩均投资补助从1500元左右提高到2400元左右，明确地方出资部分主要由省级承担；优先支持东北地区和京津冀受灾地区，合计支持规模为2885万亩，占总规模的53%，将各省份上报的248.3万亩灾毁农田全部纳入支持范围；着力推进粮食主产区高标准农田建设，全国13个粮食主产省合计支持规模为4200万亩，占总规模的78%。

据悉，下一步，国家发展改革委将会同有关方面，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，指导地方抓好增发国债高标准农田建设项目组织实施，确保将增发国债项目打造成民心工程、优质工程、廉洁工程。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国民航业完成货邮运输量超660万吨 11月货运规模创历史新高
　　人民网北京12月14日电 （记者乔雪峰）今年以来，我国民航运输生产持续向好，整体呈现恢复稳健、运行安全的良好局面。 记者从民航局获悉，截至11月底，今年我国民航业共完成货邮运输量661.0万吨，货邮运输规模恢复至2019年同期的96.9%。…
商务部：当前引资规模仍处于历史高位 高技术产业占比提升
　　人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷14日在商务部例行新闻发布会上表示，当前引资规模仍处于历史高位，引资结构不断优化，高技术产业占比提升，外商来华投资热度不减，前10个月，加拿大、英国、法国、瑞士、荷兰等实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%、66.1%和33.0%（含通过自由港投资数据）。 束珏婷介绍，中国始终致力于建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好服务外商投资企业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部