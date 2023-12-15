人民网北京12月15日电 12月12至14日，由科技部、财政部、教育部、中央网信办、全国工商联共同指导举办的2023第十二届中国创新创业大赛全国总决赛在成都举行。

本届大赛主题为“创新引领，创业筑梦”，参赛企业超过3万7千家。大赛聚焦国家重大战略需求，突出战略性新兴产业和高新技术产业，设立新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保等七大产业赛道。大赛专业赛精耕垂直领域，服务区域重大战略和区域协调发展，面向航空航天、数字健康、人工智能、新型显示、纳米技术、轨道交通、现代农业、机器人等技术创新领域，助推关键核心技术攻关和科技成果转化，塑造产业发展新动能。

中国创新创业大赛自启动十二年以来，始终秉承“政府引导、公益支持、市场机制”的办赛模式，参赛企业和团队超过32万家，在持续推进创新要素向企业集聚，促进科技和金融深度融合，优化科技创新创业生态等方面发挥了积极作用，已经成为推动我国科技创新创业的重要抓手和经济发展新动能的培育平台。

中网投董事长吴海在大赛开幕式致辞中表示，“中网投坚持把‘投早、投小、投硬核科技’深度融入投资策略，我们希望通过大赛平台发掘和支持更多潜力项目，做好投资助力科技创新这篇答卷，陪伴企业稳健成长。”

吴海表示，早期科创企业是活跃在数字经济最前沿的主体，但同时也面临不确定性和周期长的问题。中网投积极发挥国有资本的凝聚力和引领力，坚持投资向前端、向深处，努力破解企业早期“不确定”难题，释放投资推动科技创新和产业升级的平台效应，为创新企业成长雪中送炭，为核心技术突破添薪助力。同时，积极加强与高校和科研机构合作，推动科技成果从“0”到“1”的转化，投资了清华大学孵化的瑞莱智慧、上海交大孵化的图灵量子等项目，助力实现高水平科技自立自强。

同时，中网投聚焦关键核心技术突破，助力破解“卡脖子”难题，所投项目涉及互联网基础关键技术与设施、网络安全、网络信息服务、云计算、大数据、人工智能、产业数字化等领域。中网投始终保持前瞻性，着眼未来，不断探索新的方向，敏锐关注前沿颠覆性创新项目，在量子计算、新型计算芯片、仿生机器人、脑机接口等前沿赛道积极布局。比如，在量子计算领域，已经完成超导、光量子、离子阱等多技术路线布局。

此外，在行业赛道深耕“选种”的基础上，中网投也在积极“育苗”，与企业建立更紧密的联系，通过资金支持、战略谋划、资源对接等方面的助力，全栈式赋能创业企业成长。多家被投企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，其中不乏细分市场的隐形冠军、单项冠军。截至目前，中网投所投百余项目中，已有22家成功上市。此外，中网投聚焦涵养生态，厚植创新土壤，于2019年发起成立数字经济投融资联盟，协同政府部门、科研院所、投资机构、网信企业，努力帮助更多创新型中小企业“牵线搭桥”，融通产业链资源，共享技术创新红利，推动构建数字经济投融资创新生态。

(责编：申佳平、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经