人民网北京12月15日电 （记者杜燕飞）“社区虽小，却连着千家万户，是联系和服务居民与城乡治理的‘最后一公里’。”“我们要加强社区治理能力现代化、信息化、制度化建设。”在近日由人民日报社《民生周刊》杂志社与中国社区发展协会联合主办的首届中国城乡社区高质量发展论坛上，参会嘉宾表示，面对经济社会发展新形势、人民群众新期待、基层治理新任务，城乡社区服务建设被赋予更多意义。要通过挖掘和推广优秀实践，推动城乡社区建设高质量发展、高效能治理、高标准服务和高品质生活。

参会嘉宾表示，城乡社区工作千头万绪，情况复杂多样，但核心是为民服务、为民办事。要优化服务供给，把更多资源、服务、管理放到社区，不断完善服务格局、增强服务供给、提升服务效能。建设社区综合服务设施、便利店、家政服务网点等便民商业服务设施，加强水、电、燃气等市政基础设施改造建设，推动“互联网+”与社区服务的深度融合，提升社区服务的完整性、便利度和可及性。

“推进社区建设要深化多元主体的参与，发挥社区企业、社会组织和广大居民的功能，建设人人有责、人人享有的社区建设共同体。”参会嘉宾表示，要搭建沟通议事平台，围绕关系居民切身利益的事项听取群众建议，推动社区公共服务、市场服务、自我服务协同发展。

会议期间，嘉宾还围绕“城乡社区治理如何守正创新”的主题开展了圆桌对话。对话嘉宾表示，要深入把握城乡社区治理在不同环境下的发展转型路径，研究不同场景下的工作方法，建设具有中国特色的社区治理案例库，打造中国城乡社区治理案例建设新模式。并通过数字化手段健全城乡社区治理体系，让治理与服务更智慧、更精细，更好地助力经济社会高质量发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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