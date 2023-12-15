八部门印发行动方案推进快递包装绿色转型
2023年12月15日16:15 | 来源：新华网
小字号
新华社北京12月15日电 国家发展改革委、国家邮政局、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局、最高人民检察院15日对外发布《深入推进快递包装绿色转型行动方案》。
行动方案提出，加大力度扎实推进快递包装减量化，加快培育可循环快递包装新模式，持续推进废旧快递包装回收利用，提升快递包装标准化、循环化、减量化、无害化水平，促进电商、快递行业高质量发展，为发展方式绿色转型提供支撑。
行动方案明确，到2025年底，快递绿色包装标准体系全面建立，禁止使用有毒有害快递包装要求全面落实，快递行业规范化管理制度有效运行，电商、快递行业经营者快递包装减量化意识显著提升，大型品牌电商企业快递过度包装现象明显改善，在电商行业培育遴选一批电商快递减量化典型，同城快递使用可循环快递包装比例达到10%，旧纸箱重复利用规模进一步扩大，快递包装基本实现绿色转型。
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部鼓励电池生产企业优先使用再生原材料
- 人民网北京12月15日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加强新能源汽车动力电池（以下简称“动力电池”）综合利用管理，促进资源循环利用，推动新能源汽车行业高质量发展，工业和信息化部研究起草《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并于日前进行公示。 据了解，动力电池，是指为新能源汽车动力系统提供能量的蓄电池，不包含铅酸蓄电池。…
- 评论
- 关注