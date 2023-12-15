新华社北京12月15日电（记者胡喆）我国研发人员全时当量由2012年的324.7万人年提高到2022年的635.4万人年，稳居世界首位。

这是记者15日从科技部在京发布的《中国科技人才发展报告（2022）》中了解到的信息。“研发人员全时当量”是国际通用的用于比较科技人力投入的指标，指研发人员按实际从事研发活动的时间所计算出的工作量，单位为“人年”。

报告指出，近年来，我国在科技人才规模不断扩大的同时，注重优化科技人才队伍结构，打造多元化、多层次人才队伍。数据显示，我国理工农医类毕业生已超250万人。科技人才资源储备丰富，顶尖科技人才国际学术影响力持续提升，入选世界高被引科学家数量从2014年的111人次增至2022年的1169人次，排名世界第二。更多优秀青年科技人才在国家重大科技任务中挑大梁、当主角，国家重点研发计划参研人员中45岁以下科研人员占比超过80%。

科技部人才中心主任徐晧庆介绍，近两年，我国从国家和地方层面不断完善科技人才队伍建设基础法律制度，持续推进科研诚信建设，提升科技伦理治理能力，多形式、多渠道大力弘扬科学家精神，促进科普与科技人才工作融合发展，良好的科技人才创新生态正在形成。

“相比科技强国建设需求，我国还存在科技人才队伍国际化水平不高、高端科技人才自主培养能力有待加强等问题。”徐晧庆表示，未来，我们需加强教育科技人才一体化发展顶层设计和统筹布局，构建具有全球竞争力的科技人才制度体系和开放创新生态。

(责编：卫嘉、白宇)

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