人民网北京12月15日电 （记者许维娜）日前，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室会同中央对外联络部、科技部、生态环境部、国家中医药管理局等部门分别研究编制了共建“一带一路”民心相通、创新丝绸之路、绿色丝绸之路、中医药国际合作、中国东盟发展、中非发展、中拉发展等7本蓝皮书，系统阐述了共建“一带一路”在这些重点领域和重点区域合作的发展成效、启示和未来展望。

15日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会。国家发展改革委区域开放司司长徐建平介绍，《创新丝绸之路发展报告》蓝皮书已于11月6日在首届“一带一路”科技交流大会上公开发布；其他6本蓝皮书今天正式发布，重点内容概括起来主要是五个关键字。

一是“共”字。共建“一带一路”传承弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，坚持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的重要指导原则，倡导各国都是平等的参与者、贡献者、受益者，推动实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。6本蓝皮书系统总结了我国与共建国家坚持共商共建共享等重要指导原则的生动实践。十年来，共建“一带一路”从理念转化为行动、从愿景转化为现实，已有150多个国家和30多个国际组织加入了共建“一带一路”大家庭，取得了实打实、沉甸甸的重大历史性成就。

二是“通”字。共建“一带一路”以互联互通为核心，破除各种壁垒，畅通内外循环，形成了物畅其流、政通人和、互利共赢、共同发展的良好局面。6本蓝皮书系统总结了我国与共建国家统筹推进“硬联通”“软联通”“心联通”的合作成效。十年来，基础设施“硬联通”硕果累累，我国与东盟、非洲以及拉美和加勒比国家互联互通水平明显提升；规则标准“软联通”稳步推进，在推动绿色标准、中医药国际标准制定等方面迈出坚实步伐；与共建国家人民“心联通”持续深化，构建了多元互动、百花齐放的人文交流大格局。

三是“新”字。共建“一带一路”顺应世界经济、技术、产业、社会发展普遍规律和时代大势，积极开展健康、绿色、创新、数字等新领域合作，致力于培育合作新增长点。6本蓝皮书系统总结了绿色发展、中医药等新领域合作的丰硕成果。绿色发展已贯穿于共建“一带一路”各领域和全过程，为共建国家实现绿色低碳转型和可持续发展注入了强大动力；健康丝绸之路建设稳步推进，中医药“走出去”为共建国家提供多元化健康选择，增进了共建国家民众健康福祉。

四是“感”字。共建“一带一路”坚持以人民为中心，顺应民意、汇聚民力，强调美美与共、和谐共生，通过深化务实合作，不断增强共建国家人民的参与感、获得感、幸福感。6本蓝皮书系统展现了我国与共建国家人民共享合作成果的深刻感受。中国与东盟国家在共建“一带一路”框架下携手实施了一系列“小而美”项目，解决了出行、供水、教育、就医等当地民众关心的难题。中非共建“一带一路”合作助力了非洲国家消除贫困、增加就业、改善民生，携手打造更加紧密的中非命运共同体。共建“一带一路”切实促进了拉美和加勒比国家经济社会发展和民生福祉改善，让合作成果更好惠及中国以及拉美和加勒比国家人民。

五是“远”字。6本蓝皮书系统提出了未来有关重点领域、重点区域推进共建“一带一路”高质量发展行稳致远的愿景思路。展望未来，共建“一带一路”开启了高质量发展的新阶段，发展前景无比光明，我们愿同各方深化“一带一路”合作伙伴关系，巩固扩大合作基本盘，稳步拓展合作新空间，共同推进共建“一带一路”实现更高质量、更高水平的新发展。

徐建平表示，下一步，国家发展改革委将坚持目标导向、行动导向，迎难而上、善作善成，推进高质量共建“一带一路”不断取得新进展新成效，为全面推进中国式现代化和推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

一是不断深化战略对接。统筹资源、精准发力，争取商签更多高质量共建“一带一路”合作规划，把理念认同转化为务实成果，以实实在在成果获取更多国家支持。

二是不断推进互联互通。统筹加强基础设施“硬联通”，深化规则标准“软联通”，巩固与共建国家人民“心联通”，构建高水平立体互联互通网络，夯实民心民意根基。

三是不断强化务实合作。统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目，既要不断提升标志性工程项目规划、建设、运营的系统性、协调性和可持续性，也要做优做强“菌草”、鲁班工坊等品牌项目，着力打造一批聚人心、接地气的惠民生项目。

四是不断拓展合作新空间。积极推进健康、绿色、数字、创新等领域务实合作，加强传染病防控合作，推动中医药“走出去”，积极参与全球卫生治理；持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，大力拓展绿色发展合作空间；加快培育数字领域合作新业态新模式，激发创新领域合作潜力。（实习生王婧玥对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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