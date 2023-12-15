原标题：广发银行党委理论学习中心组专题学习贯彻中央金融工作会议精神

近日，广发银行党委理论学习中心组开展专题交流研讨，对中央金融工作会议精神进行再学习、再领悟、再深化。广发银行党委书记、行长王凯主持学习并作总结发言，党委班子成员作交流发言。

会议认为，中央金融工作会议是我国处于全面建设社会主义现代化国家开局起步关键时期召开的一次重要会议，在我国金融发展史上具有里程碑意义，会议科学总结了党的十八大以来金融工作的实践成果、理论成果，深刻分析了金融高质量发展面临的形势，部署了当前和今后一个时期的金融工作。学习贯彻中央金融工作会议精神，对于构建中国特色现代金融体系、加快建设金融强国，具有十分重要的意义；对于广发银行服务实体经济、推动自身高质量发展，具有十分重要的意义。

会议强调，一是牢牢把握建设金融强国新目标，在坚持和加强党的全面领导中走好中国特色金融发展之路。要提高政治站位，深刻认识金融工作在党和国家战略全局中的重要地位，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要站稳政治立场，坚定金融工作的政治性、人民性，增强金融报国、金融为民情怀，自觉服从服务于党和国家大局，为强国建设、民族复兴提供有力支撑。要压实政治责任，始终把抓党建强党建作为各级党组织的份内之事、应尽之责，贯通“横到边、纵到底”的责任链条。

二是充分认识全面加强金融监管新态势，在防范化解金融风险中筑牢安全发展堤坝。进一步织密风险管控的防线，对照“早识别、早预警、早暴露、早处置”要求，健全具有硬约束的风险早期纠正机制，把风险化解在萌芽状态。进一步增强合规经营的“红线”意识，强化“合规创造价值”的理念，始终在合规的前提下开展业务。进一步守好资产质量的生命线，坚持处置存量与遏制增量双管齐下，大力化解重点领域风险。

三是深刻理解金融服务新要求，在支持实体经济发展中推进自身高质量发展。明确自身定位，认清作为国内系统性重要银行、全国性股份制银行所承担的使命和责任，提高综合服务水平，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。用好用足自身优势，保持“根植湾区”战略定力，深化综合金融探索，真抓实干、落地见效。突出做好五篇大文章，围绕科技金融、绿色金融，普惠金融、养老金融、数字金融制定专项工作计划。

四是着力激发干事创业新气象，在落实“三个过硬”要求中锻造高素质干部人才队伍。坚持落实党管干部原则，树立鲜明的选人用人导向，加强后备人才梯队建设，加快年轻干部培养，严格干部监督管理，为敢做事、会做事、做成事的人搭建施展才华的平台，在干部能上能下方面动真碰硬，提高干部队伍的纯洁性、专业性、战斗力，为全行高质量发展提供人才支撑。

广发银行总行党委班子成员参加会议，总行高级管理人员、各部门负责人列席会议。

(责编：曹淼、杨迪)

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