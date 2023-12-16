本报记者 严 冰

12月6日，贵州省从江县高增乡境内的农村公路两侧，层林尽染，景色宜人。

罗京来摄（人民图片）

12月7日，在安徽省芜湖市繁昌区孙村镇，汽车行驶在风景如画的农村公路上。

肖本祥摄（人民图片）

公路是覆盖范围最广、服务人口最多的交通基础设施。党的十八大以来，公路建设取得历史性成就，为加快交通强国建设奠定了坚实基础。

日前举行的交通运输部新闻发布会，重点介绍了“党的十八大以来，加快构建现代化公路基础设施体系”有关情况。

高速公路通车里程稳居世界第一

交通运输部公路局副局长郭胜介绍，中国公路设施网络不断完善。截至2022年底，公路总里程达到535万公里，十年增长112万公里，其中高速公路通车里程17.7万公里，稳居世界第一。京沪、京港澳、沈海、沪昆等国家高速公路主线分段实施扩容升级，国家高速公路六车道以上路段增加1.84万公里。普通国道二级及以上占比、铺装路面占比达到80%和99%，较十年前分别提高约10%和13%，路网结构进一步优化。

重大工程建设举世瞩目。十年来，公路建设坚持服务国家战略，实施了一批标志性重大项目。以京雄高速、津石高速等为主骨架的雄安新区“四纵四横”对外骨干路网基本形成。由粤港澳三地首次合作共建的港珠澳大桥投入运营，南京五桥、芜湖二桥、武汉青山大桥等十余座跨越长江的通道相继建成，中俄合作建设的黑河大桥顺利建成通车，全长超2500公里的京新高速公路全线贯通，不断打造公路重大工程新标杆。

新理念引领取得新成效。十年来，全面贯彻新发展理念，组织实施绿色公路建设，打造30余个试点示范工程，推动公路可持续发展。以推动BIM（建筑信息模型）技术应用为切入点，探索智慧转型，制定出台系列政策文件，推动新改建智慧公路超3500公里。扩大标准化设计、工厂化生产、装配化施工范围，推行工业化建造，加强公路钢结构桥梁推广应用，提升建设效率和质量水平。

建设技术迈上新台阶。十年来，公路建设不断攻坚克难，突破一系列工程技术瓶颈。例如，港珠澳大桥、深中通道等项目攻克了大尺寸沉管隧道建造、运输、沉放等关键技术；秦岭天台山隧道、天山胜利隧道等在超长山岭隧道设计、施工等方面保持世界领先；大型TBM、超高强度钢丝等国产标志性材料装备经受了实践考验。十年来，公路工程技术标准由88本增加到158本，形成完备的指标体系和标准体系。

下一步，交通运输部将聚焦联网、补网、强链，突出安全便捷、经济高效、融合创新、智慧绿色、包容韧性，努力构建现代化公路基础设施体系，助力实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景。

推动农村公路实现“新三通”

农村公路是推进城乡融合发展的基础性、先导性和服务性设施。党的十八大以来，交通运输部组织新改建农村公路253万公里，解决1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路难题，新增5万余个建制村通客车，具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车、通邮路目标全面实现，这是经常提到的“三通”。

交通运输部新闻发言人孙文剑介绍，江苏省是“‘四好农村路’高质量发展”试点，通过3年试点，江苏农村公路建管养运体系全面建成，实现农村公路与产业、生态、文化协同发展。

前不久召开的2023年推动“四好农村路”高质量发展现场会上，进一步提出要推动农村公路实现“新三通”。

交通运输部公路局副局长郭胜说，党的二十大部署了建设农业强国、全面推进乡村振兴、建设宜居宜业和美乡村的重要任务，结合深入贯彻《农村公路中长期发展纲要》《公路“十四五”发展规划》，提出要推动农村公路新征程“新三通”，是指加快推进乡镇通三级及以上公路、建制村通等级路、较大人口规模自然村（组）通硬化路。力争到2035年，农村公路“新三通”基本实现，规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质的现代化农村交通运输体系基本形成。

交通运输部将深入推动农村公路新征程“新三通”建设，大力实施老旧公路改造，以及过窄农村公路拓宽改造或错车道建设，大力推进绿色公路建设，加快发展农村公路路衍经济，推动更多地方因路而兴、因路而富、因路而美。

促进公路全流程数字化转型

现代数字技术赋能公路交通是目前的一大热点，交通运输部高度重视公路的数字化转型。前不久，制定印发了《关于推进公路数字化转型 加快智慧公路建设发展的意见》，对公路数字化提出明确要求。

对于公路数字化转型的重点任务，郭胜介绍，下一步，交通行业将在以下六方面持续发力，集中全行业智慧，促进公路全流程数字化转型，推动建设实体公路和数字孪生公路两个体系，不断提升路网质量效率，降低运行成本。

在智慧建造方面，推动公路勘察、设计、施工、验收交付等数字化，实现工程建设阶段的数字模型交付和数据贯通，促进基于数字化的勘察设计流程、施工建造方式和工程管理模式变革。

在智慧养护方面，结合公路大中修工程和日常检测等，逐步实现存量公路的数字化，重点完善地理信息、线形指标、安全设施、服务设施等信息，为精准实时导航、车路协同、自动驾驶及安全风险管理等提供支撑。

在出行服务方面，将综合应用ETC门架、通信基站以及视频、雷达、气象监测等手段，打造路网智能感知体系。同时，推动服务设施及充电桩等数字化，面向公众提供行前规划、定制出行、预约停车以及途中信息获取、事后反馈评价等菜单式服务，推动实现一单到底、无感无障碍出行和公路伴随式服务、一站式服务。

在政务服务方面，汇聚完善公路市场主体数据库，提升“一网通管”监管能力和“一网通办”政务服务水平，及时发布涉企政策，以数字化推动完善公路管理政策体系，重塑审批监管方式，助力形成充满活力、开放有序的统一大市场。

在技术标准方面，建加快数字公路、数据治理等相关标准的制修订，完善既有标准的数字化相关内容，加快既有标准的数字化呈现和智能化应用。

在基础支持方面，完善公路基础数据库，强化大数据共建共享、深度融合应用；构建智慧公路网络安全防护体系，完善数据安全管理制度。

保障货车司机合法权益

既要关注路，更要关爱人。保障货车司机合法权益，年初交通运输部部署了多件民生实事，当前已临近年终，目前取得了哪些成效？

交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，为扎实推进货车司机权益维护和服务保障，今年交通运输部聚焦货车司机反映的“偷油偷货”、办证难等“烦心事”，组织开展了关心关爱货车司机专项行动等交通运输更贴近民生实事，会同相关部门采取综合举措，进一步改善货车司机生产经营环境，保障货车司机合法权益。

改善货车司机停车休息环境。指导浙江、广西、重庆等10省（区、市）制定专项工作方案，督促高速公路服务区运营单位通过加强安保巡查、强化视频监控，以及为货车免费投保“车货无忧”保险等措施，让货车司机放心停车、安心休息。同时，会同全国总工会推选了100个暖心服务“司机之家”，具体名单将于近期公布。

便利从业人员办事办证。会同公安部印发专项文件，进一步简化道路货运驾驶员从业资格证申领流程。货车司机在取得相应机动车驾驶证后，即可申领普通道路货运从业资格证，实现“一次报名、一次培训、一次考试、申领两证”。目前各地积极贯彻落实改革工作，全国已有20万余名货车司机通过互联网道路运输便民政务服务系统，网上申领了普货驾驶员从业资格证。

推选宣传先进货车司机典型。交通运输部会同公安部、全国总工会发掘宣传了100名在战疫情、保畅通、促发展、守安全中涌现出的“最美货车司机”，多渠道、多平台、多载体宣传相关事迹，不断提高货车司机的从业获得感和职业归属感。

推动降低货运平台企业过高抽成。督促满帮集团、货拉拉、快狗打车、滴滴货运等主要互联网道路货运平台企业降低过高抽成比例或会员费上限，保障货车司机合理劳动报酬。目前，各平台公司均已下调抽成比例或会员费上限，降幅在1到3个百分点。

韩敬华说，下一步，将进一步巩固交通运输更贴近民生实事工作成效，会同相关部门多措并举持续加强对货车司机的关心关爱，规范平台企业经营行为，持续保障广大货车司机的合法权益。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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