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进一步突出科技创新支撑引领

本报评论员
2023年12月16日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：进一步突出科技创新支撑引领

　　 12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。习近平总书记发表重要讲话，全面总结2023年经济工作，深刻分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作，为中国高质量发展掌舵领航。“推动高水平科技自立自强”首次出现在经济工作的总体要求中，会议部署的明年九项重点任务中，第一项就是“以科技创新引领现代化产业体系建设”。这传递出加强科技创新与产业创新深度融合的重要信号，进一步突出了科技创新的支撑引领作用。

　　 加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新工作，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。

　　 科技立则民族立，科技强则国家强。健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。根据科技部发布的数据，我国高新技术企业数量从2012年的3.9万家增长至2022年的40万家，762家企业进入全球企业研发投入2500强。到今年9月，我国战略性新兴产业相关企业总数已突破200万个，充分发挥了经济发展新引擎作用。要强化企业主体地位，推进创新链产业链资金链人才链深度融合，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，促进科技型中小微企业健康成长，不断提高科技成果转化和产业化水平。落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，盘活存量、提升效能，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。营造有利于科技创新的政策环境，推动中国经济在结构调整和转型升级中不断赢得优势、赢得主动。

　　 加快实现高水平科技自立自强，必须坚决打赢关键核心技术攻坚战。关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义。相关数据显示，2022年，我国全社会研发经费投入首次突破3万亿元，研发投入强度达到2.54%。在载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机等领域，创新成果不断涌现，创新支撑发展能力不断增强，我国进入创新型国家行列。把世界科技前沿同国家重大战略需求和经济社会发展目标结合起来，为我国经济高质量发展注入新动能。

　　 做好明年经济工作、扎实推进中国式现代化，具有重大意义。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，推动高水平科技自立自强，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，以高质量发展的实际行动和成效，确保把中国式现代化宏伟蓝图一步步变成美好现实。

(责编：乔业琼、陈键)
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