人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

11月份国民经济持续回升向好

2023年12月16日08:27 | 来源：光明日报
小字号

原标题：11月份国民经济持续回升向好

“总的来看，11月份，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好。但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，经济回升向好基础仍需巩固。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在15日举行的国新办新闻发布会上表示。

“从主要宏观经济指标情况来看，11月份主要生产需求指标呈现稳中有升态势，就业物价总体稳定，创新动能继续成长，国民经济整体上延续了回升向好的态势。”刘爱华表示。

生产供给稳步回升。从工业看，装备制造业支撑增强，多数行业增速回升。11月份，规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2个百分点。从服务业看，接触型服务业保持恢复，现代服务业平稳增长，服务业保持较快增长。

国内需求继续恢复。从消费看，出行类商品销售改善，服务消费潜力继续释放，市场销售增势良好。11月份，社会消费品零售总额同比增长10.1%，比上月加快2.5个百分点。

创新引领成效继续显现。高技术产业发展向好。11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长6.2%，比上月加快4.4个百分点。新能源新材料产品较快增长。11月份，新能源汽车、太阳能电池等新能源产品产量同比分别增长35.6%和44.5%。此外，消费新业态较为活跃。1—11月份，实物商品网上零售额同比增长8.3%。

数据显示，11月份，我国货物出口由降转增。11月份货物出口额同比增长1.7%，结束了连续六个月的下降态势。进出口总额同比增长1.2%，比上个月加快0.3个百分点，外贸形势总体改善。

刘爱华表示，今年以来，世界经济复苏乏力，我国外贸发展能够顶住外部压力，外贸韧性持续显现。总体上看，出口规模稳、份额稳的特征没有改变，在全球产业链供应链中的重要地位也没有改变。

贸易结构持续优化。1—11月份，一般贸易进出口同比增长1.6%，占进出口总额的比重为64.8%，比上年同期提高1个百分点，为外贸高质量发展提供了更加有力的支撑。

经贸合作空间有效拓展。1—11月份，我国与共建“一带一路”国家进出口额同比增长2.6%，继续快于全部进出口。出口新动能保持增长。1—11月份，我国机电产品出口增长2.8%，占出口总值的58.6%，为出口增长提供了有力支撑。

刘爱华指出，尽管外需仍然比较疲弱，但中国外贸依托强大的产业链供应链生产优势和超大规模市场优势，在坚定不移扩大高水平对外开放等政策的支持下，外贸运行仍有望继续保持总体向好。

“从前11个月情况看，主要生产需求指标稳中有升，国际收支基本平衡，安全发展基础不断夯实，全年发展预期目标有望较好实现。”刘爱华说。

从主要宏观指标看，前三季度国内生产总值同比增长5.2%，增速在全球主要经济体中保持领先。1—11月份，居民消费价格同比上涨0.3%，城镇调查失业率平均值为5.2%，保持总体稳定，彰显了中国经济发展的韧性和潜力。

刘爱华指出，展望未来，我国发展面临的内外部环境依然复杂严峻，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，但也要看到我国经济发展仍具有良好支撑和有利条件，市场空间广阔，产业体系完备，物质技术基础雄厚，人才红利不断增强，转型升级持续推进，改革开放不断深化，宏观政策空间较大，长期向好的基本趋势没有改变。综合来看，我国经济发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好的态势将不断得到巩固和增强。（本报记者 董 蓓）

(责编：乔业琼、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：进一步健全上市公司常态化分红机制 提高投资者回报水平
　　人民网北京12月15日电 （黄盛）据证监会消息，2023年1-11月A股分红总额2.1万亿元，再创历史新高，是1-11月股权再融资总额（5885亿元）的近4倍，分红家数占比65.7%，股息率3.04%。近5年来A股上市公司累计分红8.2万亿元，分红习惯逐步养成，分红公司家数占比由十年前的50%左右提升至70%左右，连续5年分红的公司占比由20%提升至48%。…
推进跨境贸易和投融资便利化 外汇局扩大跨境贸易投资高水平开放试点
　　人民网北京12月15日电 （记者杜燕飞）为进一步促进跨境贸易和投融资便利化，国家外汇管理局日前发布《关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》（以下简称《通知》），决定在总结前期试点经验的基础上，将跨境贸易投资高水平开放试点地区扩大至上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域等地区（以下统称试点地区），复制推广前期试点效果良好的外汇便利化政策措施。 2022年，国家外汇管理局在上海自由贸易试验区临港新片区、广东省自由贸易试验区南沙新区片区、海南自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区等区域开展跨境贸易投资高水平开放试点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部