原标题：11月份国民经济持续回升向好

“总的来看，11月份，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好。但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，经济回升向好基础仍需巩固。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在15日举行的国新办新闻发布会上表示。

“从主要宏观经济指标情况来看，11月份主要生产需求指标呈现稳中有升态势，就业物价总体稳定，创新动能继续成长，国民经济整体上延续了回升向好的态势。”刘爱华表示。

生产供给稳步回升。从工业看，装备制造业支撑增强，多数行业增速回升。11月份，规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2个百分点。从服务业看，接触型服务业保持恢复，现代服务业平稳增长，服务业保持较快增长。

国内需求继续恢复。从消费看，出行类商品销售改善，服务消费潜力继续释放，市场销售增势良好。11月份，社会消费品零售总额同比增长10.1%，比上月加快2.5个百分点。

创新引领成效继续显现。高技术产业发展向好。11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长6.2%，比上月加快4.4个百分点。新能源新材料产品较快增长。11月份，新能源汽车、太阳能电池等新能源产品产量同比分别增长35.6%和44.5%。此外，消费新业态较为活跃。1—11月份，实物商品网上零售额同比增长8.3%。

数据显示，11月份，我国货物出口由降转增。11月份货物出口额同比增长1.7%，结束了连续六个月的下降态势。进出口总额同比增长1.2%，比上个月加快0.3个百分点，外贸形势总体改善。

刘爱华表示，今年以来，世界经济复苏乏力，我国外贸发展能够顶住外部压力，外贸韧性持续显现。总体上看，出口规模稳、份额稳的特征没有改变，在全球产业链供应链中的重要地位也没有改变。

贸易结构持续优化。1—11月份，一般贸易进出口同比增长1.6%，占进出口总额的比重为64.8%，比上年同期提高1个百分点，为外贸高质量发展提供了更加有力的支撑。

经贸合作空间有效拓展。1—11月份，我国与共建“一带一路”国家进出口额同比增长2.6%，继续快于全部进出口。出口新动能保持增长。1—11月份，我国机电产品出口增长2.8%，占出口总值的58.6%，为出口增长提供了有力支撑。

刘爱华指出，尽管外需仍然比较疲弱，但中国外贸依托强大的产业链供应链生产优势和超大规模市场优势，在坚定不移扩大高水平对外开放等政策的支持下，外贸运行仍有望继续保持总体向好。

“从前11个月情况看，主要生产需求指标稳中有升，国际收支基本平衡，安全发展基础不断夯实，全年发展预期目标有望较好实现。”刘爱华说。

从主要宏观指标看，前三季度国内生产总值同比增长5.2%，增速在全球主要经济体中保持领先。1—11月份，居民消费价格同比上涨0.3%，城镇调查失业率平均值为5.2%，保持总体稳定，彰显了中国经济发展的韧性和潜力。

刘爱华指出，展望未来，我国发展面临的内外部环境依然复杂严峻，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，但也要看到我国经济发展仍具有良好支撑和有利条件，市场空间广阔，产业体系完备，物质技术基础雄厚，人才红利不断增强，转型升级持续推进，改革开放不断深化，宏观政策空间较大，长期向好的基本趋势没有改变。综合来看，我国经济发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好的态势将不断得到巩固和增强。（本报记者 董 蓓）

(责编：乔业琼、陈键)

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