原标题：广西重大建设项目按下“快进键”

项目建设是推动高质量发展的强引擎和硬支撑。今年以来，广西构建起重大项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工投产一批的良性循环格局。

记者近日在广西各地采访时发现，全区上下大抓项目、抓大项目氛围浓厚，一处处生产现场热火朝天，一个个重大建设项目按下“快进键”，今年前三季度，重大项目累计完成投资3879.8亿元，占全年5000亿元目标任务的77.6%。

扎根广西 筑稳高质量发展底盘

坐拥天然良港，背靠大西南，面向东南亚，辅以优越的营商环境，越来越多的大企业看好广西的发展潜力，纷纷选择扎根广西。

“项目落地以来，在各级党委政府的大力支持下，首条生产线从开工建设到顺利出纸，用时仅18个月。”太阳纸业北海基地项目经理顾俊瑞介绍，其原料主要来自东南亚，基地建在北海大大降低了原料的运输成本。

目前，太阳纸业北海基地已建成投产12条浆纸产线。今年1至10月，实现浆纸产量304万吨，产值105亿元，浆纸产量较2022年同期增长21.6%，公司纸制品产销两旺，呈现加快向好发展态势。

位于广西北海市铁山港区的顺应储能材料制造基地，机器轰鸣声不绝于耳。“项目全部建成达产后，预计年产值264亿元、利税70亿元，可以满足近1500人就业。”基地总经理盛玉永信心满满。谈及北海市良好的营商环境，盛玉永由衷点赞当地的“保姆式”“一站式”全过程全方位服务。

在各方合力推动下，该项目一期将于明年4月投产，6月出产品。“镍钴原材料加工项目拟采用的‘硝酸加压浸出新技术’，全流程没有废渣产生，尾气符合国内环保排放标准。”盛玉永说，明年投产后将给电力汽车、绿色储能及周边钢厂等企业供货，可有效降低成本，有望解决我国镍钴行业面临的问题。

补强链条 拓展高质量发展空间

电子信息产业是北海重点打造的六大工业产业集群之一，广西惠科是该产业的龙头企业。“惠科电子北海产业新城一期项目于2019年3月开工建设，目前电视机整机、液晶显示屏邦定、模组、压铸、铜新材料等项目已投产，并吸引塑胶、五金、保利龙等45个上下游配套项目落地，重要原材料已经实现本地化配套。”广西惠科科技有限公司党支部书记卢慧娟介绍，在巩固已有项目发展基础上，今年惠科电子北海产业新城积极推进铜新材料项目满产满销、数控机床项目改造更新，目前产业新城就业人数已达5000人。

从引进一家企业，到打造一个集群，再到发展一个产业，中国-东盟新能源电动车生产基地整合利用园区已建成的30多万平方米工业标准厂房，通过“筑巢引凤”、以商招商等模式，引进爱玛、台铃、绿源、立马、欧派等龙头企业入驻投产，已落户电动车企业100多家，形成年产500万辆两轮电动车、50万辆三轮电动车、500万台（套）新能源电动车零部件的产能，建立了较为完善的产业链集群体系。

在中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目建设现场，器械林立，人车奔忙。“项目于今年3月开工，计划2025年建成投产。”中国石油广西石化公司工程管理部主任许建枢介绍，项目建成投产后，每年可减少油品349万吨、增产化工产品306万吨，将推动广西石化由“燃料型”向“化工产品和有机材料型”转化，实现从炼油为主的炼化基础产业向“基础+高端”的能源化工材料现代化转变。

“一个龙头带动形成若干千亿产业，产业链打造起来，将很好地助推广西经济社会高质量发展。”广西社会科学院产业经济研究所所长、研究员杨鹏认为，当下广西很多重大项目一期已实现投产，二期三期正在建设，多数能在2025年投产，这将有助于广西“十四五”后期发展，并形成良好预期。

向海图强 开拓高质量发展新通途

12月8日，作为打通西部陆海新通道“堵点”的工程之一，贵州黄桶至广西百色铁路拉开建设大幕。黄桶至百色铁路是补齐西部陆海新通道西通道短板的关键工程。黄百铁路建成后，将串联黔西南与桂西北地区，实现西南西北地区与北部湾地区间的便捷交流，是川渝黔桂海铁联运通道的重要支撑。

“世纪工程”平陆运河的建设，同样屡屡跑出建设“加速度”。平陆运河是西部陆海新通道的骨干工程，建成后将是我国西南地区运距最短、最经济、最便捷的出海通道。今年11月，平陆运河企石枢纽船闸主体首仓、马道枢纽船闸主体首仓混凝土均已完成浇筑，今年底，平陆运河青年枢纽将基本完成泄水闸修筑任务并具备通水条件。

“2026年，随着黄桶至百色铁路、百色水利枢纽通航设施工程、右江航道‘Ⅲ改Ⅱ’工程与平陆运河同步建成，贵州、四川及西南地区货物出海将缩短航程560公里，不仅可以进一步降低物流成本，还将推动百色成为西部陆海新通道西线重要枢纽、大西南地区连接东盟的便捷国际通道、川渝滇黔地区出海出边的最便捷通道。”百色市委常委、副市长李玉成说。

新项目建设“快起来”，旧项目运行“跑起来”。今年9月，历经9年建设的大藤峡水利枢纽主体工程提前4个月完工，全部机组投产发电，开始发挥巨大综合效益。（本报记者 王瑾雯 周仕兴）

(责编：乔业琼、陈键)

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