原标题：我国成功发射遥感四十一号卫星

中新网北京12月15日电 (马帅莎 周加豪)北京时间2023年12月15日21时41分，我国在文昌航天发射场使用长征五号遥六运载火箭，成功将遥感四十一号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该星是高轨光学遥感卫星，主要用于国土普查、农作物估产、环境治理、气象预警预报和综合防灾减灾等领域，可为国民经济建设提供信息服务。

此次任务是长征系列运载火箭的第502次飞行。

(责编：乔业琼、陈键)

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