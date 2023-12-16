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向着中国式美好图景阔步前行

2023年12月16日09:51 | 来源：新华网
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原标题：向着中国式美好图景阔步前行

近日播出的中国工商银行品牌宣传片《生活正向前》，将镜头对准了平凡的“你我他”，通过动人的生活细节、细腻的情感表达、深刻的精神内核，将中国人刻在骨子里的坚韧基因与一往无前的精神，实实在在地表现出来。

影片中初入职场的新人，行走在逐梦鲜花路上，“家人”这束光就是她前行的力量，让她无惧筑梦路上开始的泥泞与石子。为爱筑巢的年轻夫妻，“爱与责任”是他们彼此前行的力量，开启了婚姻这一段结伴旅行。创业初期打拼的“90后”，“热爱”是她渴望胜利的力量，挫败后依旧敢于御浪前行，脚踏实地、把握机遇。“重头再来”的个体户经营夫妻，“勇敢”是他们选择再来一次的力量。面对不确定的未来，不同的人生节点，人们有着相同的方向，始终向前、从未停止向美好生活迈进。他们身上的这份坚定，其实也真切地发生在这个时代里每一个砥砺前行的人身上，向着中国式美好图景阔步前行。

生活正向前 不惧风雨坎坷

日日行不怕千万里，时时做不惧千万事。成功，就是由无数个瞬间积累起来。不管是肩负责任回村发展的大批返乡大学生，还是拥抱“大漠致富路”的全国农村创新创业典型案例-贾其煜。在国家林业局出台《关于规范集体林权流转市场运行的意见》中，林权流转、林下经济等优惠政策号召下，他从北京中关村程序员到甘肃治沙员，凭借着“向前看”的乐观豁达精神，在国家优惠政策与企业帮扶下，12年来，从9000亩林地林双，到如今种植5万亩梭梭林，林下嫁接肉苁茗3.8万亩，年销售收入超70万……

梦想正向前 努力拼搏高处见

承载着中国美好和荣耀的杭州亚运会，圆满落下帷幕。中国金牌一路遥遥领先，这些离不开中国体育健儿的努力和拼搏。为热爱全力以赴的滑板男子碗池冠军15岁小将陈烨；十年磨一剑的中国男子乒乓球王者马龙；调整状态再现亚洲之巅的射击冠军盛李豪；打动人心的是他们身上的永不止步、自强不息、超越自我的时代精神，亚运之后备战奥运，力争在更大舞台展示实力。同时人们也看到，时光见证下我国步履不停的奋斗精神。凝结着国家富强、民族复兴、人民幸福的共同梦想，折射出一个东方大国踔厉奋发、笃行不怠的复兴之路。

美好正向前 拥抱相信的力量

今年中秋国庆假期，旅游景点游客如织，商场超市人流不息，餐饮店铺排起长队，影院剧场观众爆满……升腾的人间烟火气息、丰富的生活消费场景、高涨的消费热情，展现出我国消费市场的旺盛活力，经济社会全面恢复常态化运行，消费潜力逐步得到释放。满怀希望就会所向披靡，每个人出一份力就能汇聚成乘风破浪的磅礴力量，每个人做成一件事、干好一件工作，国家繁荣就能向前推进一步。

生逢一个波澜壮阔的新时代，每一个平凡的你我他，都带着饱满的信心和更向上的希冀自信前行；每一位个体的脚步组成了全体中国人的脚步。致敬每一位正在前行着的中国人，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，向着中国式美好图景阔步前行。

(责编：崔元苑、吕骞)
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