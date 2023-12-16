原标题：全国工商联、交通银行联合举办 促进民营经济发展壮大座谈会

金融活水助力民营经济发展壮大。12月14日，全国工商联、交通银行在沪联合举办促进民营经济发展壮大座谈会，全面提升对民营经济的服务能级与质效。全国工商联副主席安立佳、副秘书长林泽炎，交通银行行长刘珺、副行长郝成、业务总监王文进出席。本次会议邀请了上海市、江苏省、浙江省、安徽省工商联以及33家在高端制造、新能源、生物制药、软件服务、战略性新兴产业等领域具有广泛代表性和竞争力的民营企业参加座谈，共同研讨促进民营经济发展壮大的切实举措。

座谈会上，全国工商联、交通银行推出联合行动方案。方案根据《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》的政策精神及人民银行等八部门《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》的要求，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，构建涵盖一套体系、十大行动、四大保障的“1+10+4”整体行动框架，包括形成“信贷+股权+债券+租赁”体系，推出“支持民企高水平科技自立自强、支持民企制造业高质量发展、支持民企绿色低碳转型升级、支持民营普惠小微企业发展、支持民企更好服务区域协调发展、赋能园区经济提质增效、赋能民企强链补链延链、赋能民企‘走出去’、赋能企业家财富管理、赋能‘朋友圈’合作共赢”十大行动，并配套“政策能力、服务能力、专业能力、数智能力”四大保障。

安立佳指出，党中央、国务院高度重视民营经济发展，多次重申坚持“两个毫不动摇”、“两个健康”、“三个没有变”、“民营企业家是我们自己人”。近期出台系列政策文件，对促进民营经济发展壮大作出了新的重大部署，进一步彰显了党中央坚定支持民营经济发展的信心和决心，也为民营经济发展指引了前进的方向。自2020年全国工商联与交通银行签署战略合作协议以来，双方发挥各自优势，在多层次、多领域开展密切合作，成效显著。安立佳强调，双方要继续在走访对接、培训交流、深化服务、典型培树等方面加强合作，更好服务民营经济发展壮大。广大民营企业要增强发展信心，加强自身建设，注重风险管控，坚定不移走高质量发展道路。

刘珺表示，中国民营企业对全球经济产业发展做出了巨大贡献，未来民营企业需加强对产品、技术、业态的颠覆式创新突破，加快发展新质生产力。交通银行作为国有大行，将坚定贯彻“两个毫不动摇”，做好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，积极对位国家战略，聚焦战略性新兴产业、先进制造、科技创新、绿色低碳等民营企业重点领域，着力拓宽民营企业融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，让金融服务真正惠及民营企业，实现合作共赢。交通银行将继续与全国工商联同心协力、相向而行，深化战略合作，共同推动民营经济发展壮大联合行动迈向更高层次。

会上，民营企业代表表示，对民营经济未来发展充满信心，将与全国工商联、交通银行一道，聚焦民营企业改革发展、转型升级，深化合作、相互赋能。

未来，全国工商联、交通银行将重点围绕“1+10+4”行动框架，结合各自所能所长，进一步加大金融支持力度，与民营企业携手共进、同舟共济，多方合作共同支持民营经济发展壮大。

(责编：崔元苑、吕骞)

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