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11月份多项生产需求指标稳中有升

全年主要发展目标有望较好完成

熊 丽
2023年12月17日08:30 | 来源：经济日报
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原标题：全年主要发展目标有望较好完成

　　国家统计局数据显示，随着宏观政策效力持续显现，11月份主要生产需求指标稳中有升，就业物价总体稳定，创新动能继续成长。“国民经济整体上延续回升向好的态势，为实现全年发展目标打下了非常坚实的基础。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，全年发展主要预期目标有望较好完成。

　　生产供给稳步回升。从工业看，装备制造业支撑增强，超六成行业、近半数产品增速均比上月回升。11月份，规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2个百分点。其中，装备制造业增长9.8%，拉动工业增长1个百分点以上。从服务业看，接触型服务业保持恢复，现代服务业平稳增长。11月份，服务业生产指数同比增长9.3%，比上月加快1.6个百分点。其中，批发和零售业、住宿和餐饮业、信息传输软件和信息技术服务业等生产指数增速均比上月加快。

　　国内需求继续恢复。从消费看，出行类商品销售改善，服务消费潜力继续释放。11月份，社会消费品零售总额同比增长10.1%，比上月加快2.5个百分点。其中，限额以上单位汽车类商品零售额增长14.7%，带动作用明显。前11月，服务零售额同比增长19.5%，比前10月加快0.5个百分点。从投资看，制造业投资稳中有升，高技术产业投资较快增长。前11月，固定资产投资同比增长2.9%，与前10月持平。其中，制造业投资增长6.3%，高技术产业投资同比增长10.5%。

　　就业物价总体稳定。11月份，全国城镇调查失业率为5%，与上月持平。农民工就业改善，11月份外来农业户籍劳动力城镇调查失业率为4.4%，处于近年来较低水平。11月份，不包括食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。前11月核心CPI上涨0.7%，涨幅与前10月持平，保持稳定。重点民生商品供应充足，价格总体稳中有降。

　　“随着扩大内需政策逐步落实见效，消费将逐步从疫后恢复转向持续扩大，当前经济运行中存在的有效需求不足问题有望得到逐步缓解，价格低位运行状况也会得到改善，不会出现通货紧缩。”刘爱华表示。

　　国际收支持续改善。11月份货物进出口总额同比增长1.2%，比上月加快0.3个百分点。其中，出口增长1.7%，结束连续6个月的下降态势。从贸易方式、贸易主体、贸易伙伴看，贸易结构均保持优化。外汇外储稳中有升，今年以来稳定在3.1万亿美元以上。

　　创新引领成效继续显现。11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长6.2%，比上月加快4.4个百分点；新能源汽车、太阳能电池等新能源产品产量同比分别增长35.6%和44.5%，太阳能工业用超白玻璃、单晶硅等绿色材料产品产量分别增长30%以上。此外，消费新业态较为活跃，网上零售较快增长带动了快递行业蓬勃发展。

　　安全发展基础得到巩固。今年我国粮食生产有力克服多种自然灾害的不利影响，实现总产量、面积、单产全面提升，粮食产量再创历史新高。能源供应保持稳定增长。

　　东方金诚首席宏观分析师王青认为，在稳增长政策持续发力，特别是上年同期基数显著下行影响下，11月消费、工业生产等多项宏观数据同比都有大幅上行。剔除低基数效应，实际经济修复态势较为平稳。当前经济修复基础仍有待进一步夯实，预计宏观政策将在稳增长方向持续发力，四季度经济将延续稳中向上势头。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，综合10月份、11月份数据看，国内消费和投资延续扩张态势，其中服务业保持稳健扩张，制造业和基建投资平稳增长，外贸韧性足，加之去年基数偏低，预计全年经济增长将超过5%的目标。

(责编：郝帅、李楠桦)
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