李华林

原标题：强化监管保障资本市场稳定运行

加强监管、防范风险是金融高质量发展的重要保障。证监会主席易会满近日表示，将着力提升监管适应性、针对性，为资本市场改革发展创造更加有利的环境。

截至2022年底，证监会会同有关方面共检查核查9000余家机构，处理处罚近1400家机构和责任人员，移送非法集资等涉嫌犯罪线索近250家，中国证券投资基金业协会注销2万余家“空壳”“失联”、不具备展业条件、严重违规的私募机构。

丰富监管手段

易会满表示，将加强对股市交易行为、资金流向的监测，建立健全风险综合研判和预警机制。

对于股市交易行为的监测一直在进行中。北交所在近期的公告中提到，11月20日至24日，对涉及盘中拉抬打压、以涨停价格大额申报或连续申报等异常交易行为，共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次。

“部分上市公司、中介机构与相关方串通，进行内幕交易等违法违规行为，严重扰乱市场交易秩序，影响投资者信心，必须加以重点监测。”广西大学副校长田利辉表示，有三类常见的交易行为需要紧盯密防：一是涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为；二是证券交易价格或成交量明显异常的情形；三是可能影响证券交易价格或证券成交量的异常交易行为。

看得清才能管得住。加强对股市交易行为的监测，还需提高监管的有效性、针对性，确保监管无死角、无盲区。“要从强化技术手段与机制入手，在一些关键节点和环节上协同发力。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力认为，一方面要加强监管科技的应用，运用大数据、人工智能等技术手段，对市场交易行为和资金流向实时监测与分析，提高监管的及时性和准确性；另一方面应建立健全风险综合研判和预警机制，对市场运行数据深入挖掘和分析，及时发现和预警潜在市场风险，为监管决策提供科学依据。

证监会法律部副主任杨明宇近日表示，将创新监管方式方法。强化穿透式监管，严厉打击违规代持、以异常价格突击入股、利益输送等行为，防范违法违规“造富”。强化分类监管，将监管资源集中到重点领域、关键机构、核心人员。强化阳光监管，提升监管透明度和一致性。

严打违法活动

“以全面加强监管为重点，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。”在近期召开的稽查办案表彰奖励会上，证监会表示将保持资本市场监管“严”字当头。

今年以来，政策端频频发力，监管部门加大资本市场打假力度，重拳净化市场生态。年内披露的案件查处数量、力度和速度均有提升。例如，近日，有人因借用多名亲属账户从事证券交易违法行为，被证监会顶格处罚50万元。出借证券账户的个人同样被证监会责令改正，给予警告并处以5万元罚款。这是新证券法实施以来，监管部门首次对借用股票账户行为实施顶格处罚。

“通过‘长牙带刺’的举措，让违法违规者有‘痛感’，传递出监管部门重罚严处的力度和决心，有利于进一步规范市场参与者的行为准则，改善投资生态，提振市场信心。”田利辉表示。

坚持重典治本，保障投资者合法权益，未来还需进一步完善追责体系，发挥立体化追责威力。专家表示，与欺诈发行、操纵股价动辄数亿元的巨额收益相比，违法者的违法成本显然过低，还需加大刑罚力度，让违法者付出更大代价。同时，投资者维权时间成本大、赔偿金落实难等问题，也使民事赔偿威慑力不足，行政、民事、刑事立体追责体系的有效衔接有待加强。

此外，内幕交易、操纵市场等民事赔偿的相关司法解释也有待补齐。中证中小投资者服务中心董事长夏建亭近日表示，针对尚无司法解释的操纵市场、内幕交易民事赔偿案件，投资者服务中心正积极与相关法院共同推动以支持诉讼方式争取案件落地，不断丰富司法实践。

“让市场参与主体不敢违法、不能违法、不愿违法，在优化完善机制的同时，更要注重落地执行。”川财证券首席经济学家陈雳认为，要增强监管执法合力，优化行政执法、民事追责和刑事司法的衔接配合，加大对涉案证券公司、证券服务机构等中介机构及从业人员的惩戒力度。

守住风险底线

防范风险是加强监管的主要目标。中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。专家认为，完善一二级市场逆周期调节机制，发挥好各类经营主体内在稳市作用，是防范化解资本市场风险隐患的必要之举。

如何发挥好各类经营主体内在稳市作用？朱克力认为可以从三方面着手，一是鼓励和引导上市公司回购、股东增持，通过提高上市公司股价，提振市场信心。二是进一步发挥好公募基金、保险资金、社保基金等各类投资机构的作用，运用专业投资能力与长期投资理念，稳定市场情绪并推动市场发展。三是加强对投资者的教育与引导，树立理性投资观念，增强风险防范意识，避免盲目跟风引发市场恐慌。

过去一段时期，“伪私募”“伪金交所”各种形式“类金融”乱象频发。“违背经济金融本质规律的‘伪创新’，造成金融泛化，必然酿成风险。”田利辉表示，要强化上述重点领域的风险防范意识，深化对重点公司、重点机构、重点业务的监管检查，早识别、早预警、早暴露、早处置，力争将市场风险扼杀在萌芽状态。

各类风险的传递共振也不可忽视。“当前资本市场风险还体现在市场风险、信用风险、流动性风险等方面。市场风险主要来自于市场价格的波动及市场情绪的波动，信用风险主要来自于上市公司和债券发行方的违约风险，流动性风险主要来自于市场资金面紧张与流动性不足等问题。”朱克力表示，未来应常态化开展防范与应对风险工作，抓好市场风险监测与预警，及时发现和处置市场风险事件。强化上市公司和债券发行方的监管及违约处置力度，防范信用风险事件的发生。加强市场流动性监测和管理，保持市场资金面稳定与流动性充足，多措并举守牢风险底线，维护资本市场平稳运行。

(责编：郝帅、李楠桦)

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