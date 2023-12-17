王 伟 潘世鹏

原标题：为自贸港发展添动力

“好政策加上好服务，非常给力。”海口玉禾田环境服务有限公司总经理林耀明说，这几年该公司享受了企业所得税优惠、增值税加计抵减、增值税减免、吸纳重点群体增值税抵减等系列政策，2019至2023年度享受各类税惠金额合计超过6036万元。

《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来，推进全面深化改革开放和自贸港建设的180多项政策文件落地实施，以“零关税、低税率、简税制”和“五自由便利一安全有序流动”为主要特征的自贸港政策制度体系逐步构建。国家税务总局海南省税务局不断强化税务服务和创新，为打造海南对外开放新高地贡献税务力量。

在海口，税务变更登记“无感办”服务让经营群体倍感贴心。“以前，在市场监管部门办理信息变更登记后，还要登录电子税务局或到大厅现场办理税务变更登记。现在，变更后马上就会收到海口市税务局的短信通知，海口税务的服务真是精细到位。”海南蜀物实业有限公司财务经理朱舟对海口市税务局推出的税务变更登记自动化办理服务很满意。

海口市税务局与海口市市场监督管理局合作梳理业务规则，在全省税务系统率先推出税务变更登记自动化办理服务。该局相关负责人说：“变更登记自动化办理服务包含纳税人名称、注册地址、经营范围、注册资本等11项变更项目，覆盖了纳税人常见的基础涉税变更业务。纳税人在市场监管部门完成信息变更后，系统将同步更新其税务登记信息，并将完成情况通过手机短信自动反馈给纳税人，实现变更登记‘零时差’办理，同时在税务端由专人限时完成后续服务和应对工作。”

国家税务总局海南省税务局党委书记、局长刘磊说，3年多来，海南省税务系统坚持目标导向、问题导向、效果导向，推出了一批群众满意的创新成果。2020年，推出增值税发票申领“白名单”制度。2021年，率先落地数字人民币签约缴税业务；推出“十六个税（费）种‘一次填表、一次申报、一次缴款’”，切实减轻企业办税负担；推出税库联动退库新机制，退库时间压缩至1.7个工作日，提速85.8%；首创推出境外人员参加税务师考试和执业制度。2022年，在全国率先实现自贸港非居民个人登记注册“一次不用跑”，率先完成数字人民币钱包签约缴费办税功能全省覆盖，“自贸港税收优惠政策直达快享联动机制”入选省级“揭榜挂帅”榜单。2023年，在全省推行纳税信用A级企业涉税事项承诺办理的守信激励措施，获评全国信用承诺优秀案例；携手省社保中心、省农村信用社探索“税保银互动”战略合作新模式，实现“以税促信、以保换贷、以贷扶微”……一系列创新成果有效提升了办税缴费体验，助力海南自贸港营商环境不断优化。

海南省税务部门聚焦“线上+线下”税务服务，推出一系列服务举措，一项项便利举措赢得企业赞誉。如持续优化电子税务局功能，推动个体工商户减半征收、小型微利企业所得税优惠等延续优化税费优惠政策的申报实现信息系统自动计算减免税额、自动预填申报，确保税费优惠政策落准落稳。持续优化“非接触式”缴费服务体验，实现“非接触式”办税缴费事项233项，其中全程网办212项、线上线下融合21项，“非接触式”办税比例提升到97%。

为找准“便民”堵点，提高诉求响应质量，全省税务部门坚持换位思考，从纳税人缴费人角度思考问题、发现问题和解决问题。如持续推广“码上办”线上导办，为纳税人缴费人提供屏对屏咨询、办理或授权税务人员支持远程办理，实现“远程帮办、问办结合”，截至11月30日，全省“码上办”办结业务量已超6万笔；推出延时、加时、限时服务，在海口市重点地区设立6×24小时办税服务厅；与海南邮政合作，在19个市县的83家邮政网点增设代开发票功能，解决自然人代开发票等候时间长等问题。

(责编：郝帅、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经