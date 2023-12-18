原标题：三明将乐漠源乡：执党建引领之笔 绘乡村振兴画卷

“就乡村振兴来说，党建引领是我们湖管村发展的根本。正是有了强有力的组织保障，才使得我们村发展得越来越好。”不久前，福建省三明市将乐县漠源乡湖管村书记余康兴欣慰地说。

漠源乡航拍图。将乐县农业农村局供图

乡村振兴，组织振兴是基石。漠源乡坚持以提升组织力为重点，突出政治功能，全面加强基层党组织建设，以有组织、有人员、有机制为要点。优化村级组织架构，健全“村党支部（党委）—村民小组党支部（党小组）—党员联系户”的组织体系，推动“组织建在小组上、党员融入群众中”，着力筑牢乡村振兴战斗堡垒。有组织——由乡党委牵头，以湖管村为中心，整合相邻的6个行政村和辖区5家农业企业，成立漠源乡湖管片区产业联盟党委，抱团发展。有人员——由乡党委副书记任联盟党委第一书记，领建村和其他联建村党支部书记分别担任联盟党委书记和委员，形成工作合力。有机制——建立月例会制度，实行重大事项协商机制，妥善解决土地流转、农业基础设施建设及用工等事项。

“自从有了产业联盟，大家干活都更有干劲了，感觉美好的未来就在明天！”湖管村村干部谢山秀说。

漠源乡青年大讲堂授课现场。将乐县农业农村局供图

基层干部是乡村振兴的生力军。加强农村基层干部队伍建设是乡村振兴的必要前提。今年以来，漠源乡党委、政府聚焦青年干部，聚集骨干力量，坚持以“精准、全面、有效”为原则，大力开展青年大讲堂活动。二月以来共开展8次青年大讲堂活动，由乡内骨干为讲师，全乡干部均可参与。活动突破传统教学限制，将课堂搬入项目工地、山水田间，以实践为教学基础，让青年干部在现场深学悟透，进一步提高基层农村干部理论素质和实际工作相结合的能力，为全面推进乡村振兴提供坚强组织保证。

“自从开展了青年大讲堂活动，不仅自身的表达能力得到了锻炼，也让同事学到了新知识，是一件一举多得的好事。”漠源乡乡干部陈照坤介绍。

漠源乡西柚基地。将乐县农业农村局供图

漠源乡采取发展联规模式，做到了三个“统”。统一规划布局，由联盟党委牵头，在实地考察基础上，确立了脐橙、西柚、有机蔬菜、有机茶等4个特色果蔬基地。统一流转土地，统一收储流转农村抛荒地，将零散的“豆腐块”抛荒地拼成连片土地，集中流转给优质农业企业。统一经营管理，采取“支部+公司+基地+农户”经营管理模式，由企业对基地统一管理、统一经营、统一销售。

在该模式下，漠源乡整合联村资源，与三明市普天乐生态农业发展有限公司建设300亩西柚村财增收示范基地，不仅可按股份量让各村获得股金分红，还能稳定带动本乡200余人就近就业，日均工资达120元，走出了一条“乡企共建、工农共兴”的致富新路。

“引进了这些产业以来，大家伙的钱包都越来越鼓了，以前只能在家种种地养活自己，现在也能自己挣钱为子女减轻一些负担，生活越来越好啦！”湖管村村民廖寿英说。

(责编：曹淼、杨迪)

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