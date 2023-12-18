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用空气换“真金白银”，三明将乐县这样做

2023年12月18日10:04 | 来源：人民网
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原标题：用空气换“真金白银”，三明将乐县这样做

　　“青山绿水是无价之宝”。三明市将乐县积极响应国家碳达峰碳中和理念要求，深化林业碳汇制度改革创新，探索出以森林净固碳增量来核算碳汇量的创新方式。2021年5月，将乐县高唐镇常口村发行了全国首张林业碳票，面积3197亩，合计12723吨二氧化碳当量。首发式上对林业碳票进行了流转、抵消和银行授信，获得了国家林草局和相关专家的认可，在全国深化林改起到示范作用。

　　引导企业低碳发展。创新开发合作机制，鼓励经营主体主动参与碳汇市场，实现绿色低碳发展。支持金森公司与企业共同营造碳中和林1万亩，每年在将乐县境内营造碳中和林示范项目2000亩，产生碳汇量用于企业自身碳中和使用。与将乐县农村信用合作联社光明信用社合作，开展碳中和网点项目方案编制和碳排放计量工作，获得福建省首个银行网点碳中和认证。目前，将乐县累计开发林业碳票项目21个（村），项目面积约9万亩，产生碳汇量33.4万吨，预计每年可为村集体增收63万元。

　　助力生态司法保护。加强生态司法保护体系建设，在福建省率先推行“生态司法+碳汇”工作机制，设立“碳汇+生态司法”基金，在破坏森林资源案件中，鼓励当事人通过认购林业碳汇或碳票替代修复生态环境，推动受损生态资源及时有效恢复，让“破坏者”变“修复者”。目前，已办理碳汇修复生态环境案件9件，共18名当事人认购林业碳票17594吨。

　　推动大型活动减排。建立以林业碳票推动大型会议活动碳中和机制，引导论坛展会、大型会议、体育赛事、活动演出等主办单位绿色办会，参与碳票交易，用于降低活动期间产生的碳足迹排放。金森公司连续三届承接数字中国建设峰会碳中和项目，并为全国林草碳汇高峰论坛等重要活动提供碳中和服务。2023年8月15日，首个全国生态日福建活动在将乐县举行，现场举办了沪明合作·将乐县林业碳票销售签约仪式，来自上海的企业与将乐县现场签约2万吨林业碳票，成交价30万。

　　融入绿色生态旅游。创新“碳票+文旅”新模式，推动金森公司与将乐县玉华文旅康养集团合作，开发“旅游碳足迹+碳票”APP，倡导游客购买林业碳票抵消碳足迹，实现低碳旅游。

(责编：董童、杨迪)
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