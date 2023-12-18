原标题：国家级战略！京广合力，亦庄盛元擎领高精尖产业“新高地”

随着人工智能、大数据、云计算等数字经济的高速发展，“5G＋工业互联网”创新正在革新全球各大重要经济领域发展。中国经济也开始迈向高质量发展阶段，高精尖产业也随之进入发展快车道，“中国制造”开启了向“中国智造”的飞跃。

在此时代背景下，加强未来产业创新体系建设，聚焦人工智能、新一代网络、工业互联网、自动驾驶、数字孪生等未来产业发展与升级，推进新一轮科技创新、政策改革和区域协同发展，是推动中国经济高质量发展的重要引擎。

京广合力 助力协同发展“新机遇”

在国家大力支持国家级经济技术开发区协同发展的背景下，抢抓京津冀城市群与粤港澳大湾区协同发展战略机遇，贯彻落实《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》，2019年7月北京经开区与广州开发区签署战略合作协议，建设京广协同创新产业园。

通过京广两地国家级开发区强强联合，进一步提升首都北京“国际科技创新中心”城市功能定位，以及门户城市广州“国际科技创新枢纽”城市功能定位，推进南北两大国家级开发区深度合作，促进区域协同发展，形成国际竞争新优势。

北京经济技术开发区（以下简称北京经开区），作为高精尖产业发展桥头堡，以优化高端前沿科技为基础，始终践行可持续发展理念，并在推进高精尖产业发展的道路上孜孜以求，成为了京津发展的新高地。从2019年扩区建设，到2021年发布北京经开区“两区”建设实施方案，再到2022年对“两区”系统化改革和制度型创新力度的全面加强、2023年三个总体目标的提出……北京经开区逐步发力，形成以新一代信息技术、高端汽车和新能源智能汽车、生物技术和大健康、机器人和装备制造产业为主的四大千亿级产业集群。构筑具有世界影响力的“智能造”“创新药”“中国芯”“网联车”。

北京经开区内60个智能制造试点示范项目，70％以上企业处于三级集成水平，智能制造标杆企业数量占全市38％，居北京市第一，并贡献了三分之一的智能制造国家标准。

政策利好 赋能区域产业竞争“新引擎”

北京经开区营商环境改革以“营商环境口碑好”“企业办事少跑路”为目标，真正做到为企为民办实事，推行极简审批服务，在全市率先推行“一业一证”以及多元政策支持。

全面推行“1”时代即“一网、一门、一窗、一次”改革，企业开办、不动产登记等审批改革实现1天、1个环节办结；企业“拿地即可开工”。此次改革力度、广度、深度均位居全市前列，积极为首都高质量发展贡献“亦庄经验”。

此外，经开区陆续推出《北京经济技术开发区关于加快推进国际科技创新中心建设打造高精尖产业主阵地的若干意见》（简称“科创20条”）、《关于进一步支持企业上市发展的若干措施（试行）》、《北京经济技术开发区支持高精尖产业人才创新创业实施办法（2．0版）》（简称“人才十条”2．0版）等一系列政策利好措施，鼓励和支持高精尖产业协同化发展，打造区域产业集群，从而促进企业更好发展。

科技＋智慧 打造高精尖智能化产业样板

北京亦庄京广协同创新产业园（以下简称京广创新产业园）位于马驹桥智造基地B4-2-5地块南侧，通州金桥产业园一期，西至景盛南二街，东至环科东三路，西至环科东二路，北临景盛南一街。项目所在区域内形成“7＋1＋4”立体枢纽，为产业经济发展赋能。

京广创新产业园项目总建面约8．6万m2，单层面积约1500-2000m2，园区以智能驱动、“质”造引领、高精研发、集成生产为优势，致力于打造以智能制造服务产业为主的高精尖智能化产业基地，预计于2024年5月竣工并投入使用。建成后，将成为京津冀城市群和粤港澳大湾区智能制造领域的协同创新港、技术孵化器、产业聚集区。

京广创新产业园聚焦高精尖智能化产业集群，着力构建“1+1+X”的产业发展体系，即智能制造＋智能创新服务＋未来产业。园区将打造成汇聚产品研发设计、系统集成、试验检测、展示交易等产业价值链关键环节于一体的现代化智能制造园区，以适应企业不同发展阶段的需求，全方位护航企业高质量发展，进而助力开发区高精尖智能化产业转型升级并迈向高质量发展。

园区遵循“生态、智慧、艺术”三大设计理念，倡导“舒适、互联、文韵”的工作氛围，实现“美好工作＋”的场景目标。在产业配套方面，建立了协同研发、联合孵化、公共技术服务平台等，全方位满足不同企业生产和办公需求；在生活配套方面，配置公寓、餐饮、健身房等个性化休闲空间，打造集“工作、生活、休闲于一体”的活力产业园区，努力构建跨区域的一流产业化生态园区。

南北协同 强企齐发力 共谋新篇章

北京亦庄京广科技创新有限公司，成立于2020年2月，注册资本10亿元，由北京亦庄盛元投资开发集团有限公司和科学城（广州）发展集团有限公司共同持股，全面发挥北京和粤港澳大湾区协同创新优势，打造以智能制造服务产业为主的高精尖智能化产业基地——北京亦庄京广协同创新产业园。

北京亦庄京广协同创新产业园，是亦庄盛元积极践行国企社会责任担当的重点项目，不仅是公司发挥产业发展“桥头堡”的标志性项目，更是推动北京经开区智能制造产业向更高精尖方向发展的积极实践。亦庄盛元充分发挥自身优势，构建经开区形象标杆和产业样板，未来将为经开区高精尖产业落地筑巢引凤，再添引擎。

(责编：董童、杨迪)

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