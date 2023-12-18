中国核电

原标题：刷新纪录！中国核电连续三次荣获全国企业文化优秀成果奖

12月15日，从中国企业联合会、中国企业家协会主办，四川省企业联合会、四川省企业家协会、宜宾市人民政府协办的全国企业文化年会（2023）上传来喜讯，中国核能电力股份有限公司荣获2022到2023年度全国企业文化优秀成果一等奖表彰，同期受表彰的还有江苏核电有限公司、三门核电有限公司、福建福清核电有限公司、中核辽宁核电有限公司4项经中核集团、中国核电推荐的企业文化成果（共2个一等奖、2个二等奖）。这是中国核电连续6年、三次（成果涵盖卓越文化体系、关键词集体访谈法在核电企业文化评估中的应用以及公众沟通品牌打造）荣获全国企业文化优秀成果奖项，本次获奖数量创新纪录。

会议以“塑造优秀企业文化 凝聚企业发展力量”为主题，探讨全面推进企业文化建设的新思路、新方法，增强企业文化软实力，以推动企业实现更高质量、更高水平的发展。

中核集团为主体申报的成果荣获了全国企业文化优秀成果特等奖，董事会秘书、新闻发言人潘建明出席会议并作主题分享。来自全国的企业家、专家学者、企业代表、媒体代表、各地企联和行业协会代表500多人参加了本次年会。

据悉，全国企业文化年会是中国企联适应经济社会发展形势和广大企业需要而开展的一项品牌活动，每两年举办一次。会上表彰的年度全国企业文化优秀成果是国家2009年公布的国务院清理规范评比达标表彰活动保留项目，充分体现了我国企业文化建设领域的最新成果和发展水平，为推动我国企业坚定文化自信、坚持高质量发展做出了积极贡献。

(责编：董童、杨迪)

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