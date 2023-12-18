原标题：国家电网：福州—厦门1000千伏特高压交流工程投运

经过72小时的试运行，2023年12月16日23时55分，国家电网有限公司福州—厦门1000千伏特高压交流工程（以下简称福州—厦门工程）正式投运。这是国家电网公司认真落实党中央、国务院决策部署，扛牢能源保供责任、服务经济社会高质量发展的重要工程，是以实际行动推动能源绿色低碳转型、推进新型电力系统和新型能源体系建设、助力实现“双碳”目标的重大项目。

福州—厦门工程是国家“十四五”电力规划重点工程，总投资71亿元。工程起于榕城变电站，途经长泰变电站，止于集美变电站，新建1000千伏长泰变电站，扩建1000千伏榕城变电站、500千伏集美变电站，新增变电容量600万千伏安，新建双回1000千伏输电线路234公里。工程投运将进一步完善福建电网主网架结构，提升华东特高压交流主网架支撑能力，保障福建北部清洁电能外送和南部负荷中心受电，支撑闽粤联网工程发挥闽电送粤功能，更好地服务沿海地区经济社会发展。

福州—厦门工程是服务电力保供的重要工程，将进一步提升福建“北电南送”输电能力，为沿海地区经济社会发展提供坚强电力保障。受自然条件和社会经济发展影响，福建电源与用电需求呈南北逆向分布，随着南部负荷增长和北部规划电源投产，省内“北电南送”规模将进一步加大。作为福建省第二条特高压线路工程，福州—厦门工程将进一步完善福建电网主网架结构，增强福建电网“北电南送”能力，提升福建沿海地区供电能力和供电可靠性；将华东特高压主网架延伸至福建南部负荷中心地区，大幅提升福建电网外受电能力，提高厦门、漳州、泉州等地供电可靠性；将为福建向广东输送电力提供坚强网架支撑，有力保障闽粤联网工程稳定发挥互联互通、余缺互济、应急互备作用，提升福建电网与周边省际电网的互联互通交换能力。

福州—厦门工程是推动能源转型的绿色工程，将进一步促进清洁能源大范围消纳，助力“双碳”目标实现。福建是全国首个生态文明先行示范区和国家生态文明试验区。国家电网公司将福建确立为推进新型电力系统建设的三个省级示范区之一。福建能源资源要素齐全，已形成清洁能源占据半壁江山、全品类电源协同发展的总体格局。截至今年10月底，福建全省清洁能源发电装机容量达5027万千瓦，占发电总装机容量的62.6%。从电源装机分布来看，2024～2030年，福建全省规划新增的风电、光伏、核电等清洁电源，总规模一半以上位于福建北部。福州—厦门工程投产后，可有力保障福建北部电能外送和福建南部负荷中心受电，进一步促进清洁能源大范围消纳，推动能源清洁低碳转型。同时，工程建设还能降低系统输电损耗，有效节约输电线路走廊及土地资源，是建设“资源节约型、环境友好型”电网的具体表现与重要举措。

福州—厦门工程是加快技术升级的创新工程，将全面提升电网工程建设管理水平，打造精品示范工程。福州—厦门工程在交流1000千伏主变压器首次应用国产干式套管，研发挂网全品类国产芯片二次设备，强化首台套设备制造、安装过程管控，提升设备安全水平，将工程全力打造成国家电网经营区首个“六精四化”（精益求精抓安全，精雕细刻提质量，精准管控保进度，精耕细作抓技术，精打细算控造价，精心培育强队伍，标准化、绿色化、机械化、智能化）示范工程。国家电网公司开展特高压主设备智慧安装研究，制定油浸设备27项、开关设备11项质量管控指标，完成11项施工智能装备研制与迭代升级，实现了工艺指标在线监测、自动控制工艺流程。通过长泰站“智慧安装”示范应用，实现了特高压工程建设“过程可监控、质效可提升、数据可共享、结果可追溯”。工程在全线山地、高山占比达91.3%的地形条件下，线路基础机械化施工率达到39%，铁塔组立全部采用落地抱杆或流动起重机。工程推进施工机械机具智能化，打造主设备全链条智能制造。工程实施卫星普查、无人机详查、管控中心远程监控等方式协同运作，建立“天空地一体化”环水保监管新模式，工程水土保持检测三色评价结论均为“绿色”。

目前，国家电网已成为全球电压等级最高、装机规模最大、资源配置能力最强的特大型电网，并持续保持全球特大型电网最长安全运行纪录。据了解，国家电网累计建成“十九交十六直”35项特高压工程，在运在建特高压工程线路长度达到约5.6万公里，显著提升了我国电网远距离输电能力，有力促进了“西电东送”“北电南送”蓬勃发展。国家电网公司将始终以服务经济社会发展和满足人民美好生活需要为己任，坚决贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，充分发挥“大国重器”和“顶梁柱”作用，持续完善电网骨干网架，加快电网高质量发展，积极推动能源生产和消费革命，为美好生活充电，为美丽中国赋能。

(责编：董童、杨迪)

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