十四部门开展网络安全技术应用试点示范工作
2023年12月18日17:54 | 来源：新华网
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新华社北京12月18日电（记者王悦阳、张辛欣）记者18日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家网信办、人力资源社会保障部等十四部门近日联合印发《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》，将以新型信息基础设施安全、数字化应用场景安全、安全基础能力提升为主线，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。
随着新一代信息技术发展和产业变革，网络安全在经济社会数字化转型发展中的基础性地位、全局性影响愈发突出。近年来，工业和信息化部发布了一系列规范性文件，推进网络安全技术应用，不断提升网络安全保障能力。
通知明确，将面向公共通信和信息服务、人力资源社会保障、水利、卫生健康、应急管理、广播电视、金融、交通运输、邮政等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全等13个重点方向，开展网络安全技术应用试点示范工作。
工业和信息化部有关负责人表示，将进一步强化网络基础设施安全防护能力建设，增强人工智能、车联网等新型融合领域安全保障能力。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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