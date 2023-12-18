新华社“雪龙2”号12月18日电（记者周圆）当地时间12月18日上午，中国第40次和第39次南极考察长城站越冬队在长城站完成交接工作。

中国第40次南极考察长城站越冬队于12月11日从上海乘机出发，途经法国巴黎、智利圣地亚哥等地机场，最后在智利彭塔搭乘南极洲际航班，于15日下午到达位于乔治王岛的长城站。

中国第40次南极考察长城站站长王建忠介绍，队员们到达长城站后，立刻与中国第39次南极考察长城站越冬队队员面对面进行交接。正式完成交接后，第40次越冬队将全面负责长城站的考察工作。

据悉，本次长城站越冬队是2019年以来，我国首次大规模搭乘国际航班和南极洲际航班飞往南极的越冬队。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经