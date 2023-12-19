向晓梅 庄伟光

原标题：用新质生产力赋能高质量发展

生产力发展是人类社会进步的根本动力，是人类利用自然、改造自然的能力，是推动人类历史前进的动力源泉和决定力量。

2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察期间强调：“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。”以科技创新为内生动力的新质生产力不同于传统产业的新技术、新要素、新设备、新产出、新价值，它蕴含更为巨大的改造自然的能力，意味着更高的发展质量。

当今世界，科学技术是第一生产力、第一竞争力。新质生产力瞄准重要基础研究和战略性原始创新，在数字时代更具融合性、更体现新内涵，是生产力质的跃迁，是我国经济高质量发展的要求，也是实现社会主义现代化的重要推动力。当前，新一轮科技革命和产业变革正在深入突进，数字技术、低碳技术、生物技术等不断涌现，信息化、网络化、数字化、智能化、自动化、绿色化、高效化的新质生产力正加速呈现。创新形成的新劳动资料、新生产工具、新劳动对象的物质形态表现为国民经济中的战略性新兴产业和未来产业，构筑了新制造、新服务、新业态的新质生产力核心内容。

向新而兴，提质升级。推动新质生产力的形成既要加强科技创新驱动力，又要加快新兴产业的培育壮大。当前，我国经济由高速发展转入高质量发展时期，正应以新发展理念铸就新质生产力内核，在高新科技推动下，以生产力的新质态，不断激发、塑造、优化有利于科技生产力、教育生产力、信息生产力、生态生产力、安全生产力等各领域生产力发展的条件和环境，为不断推进中国式现代化深入发展提供强劲的不竭动能。

新质生产力不是由一般的科技创新推动，而是由具有对经济社会发展影响广泛而深远的科技创新所推动。为此，我们需要通过协同推进科技创新和制度创新，进行核心技术攻关，培育战略性新兴产业和未来产业，推进产业智能化、绿色化、融合化，形成具有全球竞争力的开放性的创新业态体系，尽快打造世界主要科学中心和创新高地；我们需要继续夯实基础、科学布局，以重大技术突破和重大发展需求为基础，以满足经济社会不断升级的需求为目标，在新的实践中，加快形成新质生产力，发展新质生产关系，提高劳动者技能，培育高素质人才队伍；我们需要继续改善劳动资料，调整生产关系以适应新质生产力，完善科技创新体制机制，促进资本、数据等关键生产要素的充分流动；我们需要通过资源的有效整合、衔接和共享，激活创新主体，不断集聚协同创新合力，促进新产业领域产业链延伸、升级和培育，不断释放新产业发展的巨大潜力，为加快形成新质生产力提供强大动力。

（作者：向晓梅、庄伟光，分别系广东省社会科学院副院长、研究员，广东省社会科学院环境与发展研究所所长、研究员；作者均系广东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

(责编：杨曦、杨迪)

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