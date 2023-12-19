刘园园

原标题：以科技创新引领传统产业“华丽转身”

日前举行的中央经济工作会议强调，以科技创新引领现代化产业体系建设。广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。

在当前经济形势下，强调加快传统产业转型升级有何深意？传统产业转型升级面临哪些难题，又该如何破解？科技日报记者采访了相关领域专家，对这些问题进行解读。

传统产业依然是经济发展的“基本盘”

“在当前发展阶段，我国经济需要新动能、新赛道来拓展发展空间。与此同时，传统产业特别是对当前经济发展起到支柱性、支撑性作用的产业，依然要高度重视。”中国科学院科技战略咨询研究院产业科技创新研究部部长王晓明说。

中央经济工作会议提出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。王晓明分析，当前传统产业依然是经济发展的“基本盘”，坚定地发展传统产业和实体经济，才能更好地提升产业链供应链的韧性和安全水平。在新兴产业还不足以支撑经济发展的时候，不能盲目淘汰传统产业。

“传统产业是我们工业的根基，也是满足人民群众需求的根基。”国务院发展研究中心研究员江宇说，当前从增量来看，新兴产业增长比较快；从存量来看，传统产业依然是满足老百姓衣食住行等基本需求的主体。

江宇认为，作为工业的根基，许多新兴产业、高科技产业的发展依然需要以传统产业为基础。比如，自动驾驶技术需要与汽车产业相结合才能形成新业态。

广泛应用数智技术、绿色技术是产业转型升级的方向

“目前传统产业有巨大的转型升级空间，比如存在中低端产能过剩、污染比较严重、国际竞争力不强以及高端产品短缺等问题。”江宇说。

中央经济工作会议强调，以科技创新引领现代化产业体系建设。王晓明认为，这为传统产业的转型升级提供了方向性指引。对于传统产业转型升级的具体方向，此次会议提到要“广泛应用数智技术、绿色技术”。江宇分析，数智技术可与众多传统产业结合，提升企业的生产效率和产品质量，比如钢铁行业可以应用5G+互联网技术，对钢铁的生产流程进行控制和优化。而借助绿色低碳节能技术，曾经高耗能、高污染的企业也可以实现绿色低碳发展。

此外，专家提到，传统产业的转型升级还可以推动产品向高端化方向发展；可根据消费习惯和人口结构的变化，进行产品结构改革；抓住细分市场，充分挖掘不同群体的消费潜力等。

转型升级的根本动力是科技创新

“传统产业转型升级的根本动力是科技创新。”江宇说，目前许多传统产业存在多、小、散、乱的问题，企业之间“内卷”严重，成本竞争激烈，这反过来导致企业投入科技创新的精力和资源不足。

他认为，推动传统产业转型升级需要解决产业碎片化的问题。他建议对产业进行整合，提升产业集中度；同时在政府和行业协会的带动下，在产业内部进行纵向和横向联合，针对一些产业共性技术开展协同创新和攻关。

江宇还提出，要高度重视传统产业的人才培养问题，不断提升传统产业从业者的创新能力和职业技能。

“当前我国经济处于疫情后的恢复阶段，传统产业转型升级面临技术改造资金和市场有效需求不足等困难。”王晓明建议，出台精准的产业政策和创新政策，协同推动传统产业转型升级。

(责编：杨曦、杨迪)

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