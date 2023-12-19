人民网北京12月19日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，交通运输部立即作出部署，要求指导甘肃交通运输部门全力做好抢险救援、灾损排查、保通保畅等各项工作。密切跟踪、全面排查灾区铁路、公路、民航、邮政等受损情况，确保路网通畅，注意安全，防止次生灾害。

19日7时，交通运输部按程序启动II级应急响应，派员参与国务院工作组赶赴灾区指导工作。调度甘肃、青海等地公路部门，要求排查震中周边路网运行情况，了解核实灾情。协调驻地周边央企组建应急抢通队伍，摸清应急物资储备中心及战备钢架桥有关情况，做好随时调集支援准备。甘肃省交通运输部门派工作组抵达灾区现场，组织力量对受灾公路进行清理，加强余震监测，防止次生灾害，同时开通应急救援通道，保障救援车辆免费快速通行。

截至19日6时，震中周边路网运行基本正常，个别路段路基有塌方，桥梁结构受到一定影响，经初步处置后基本不影响通行。甘肃已初步排查高速公路19条，普通国省干线51条，桥梁2197座，隧道146道，高边坡530处，涵洞2861处。累计投入巡查人员1050人，机械设备278台。受地震影响，G310甘肃临夏市东乡段大河家黄河大桥（K1964+151）出现裂缝，目前只允许应急车辆及小型车辆通行，大型车辆禁止通行。

青海省交通运输部门已排查公路1650余公里、桥梁247座、涵洞106道，出动人员280余人、车辆90余辆。受地震影响，G310连共线大清段K17+000（循化县积石峡）处发生塌方，已于19日3时47分清理完成，因余震风险，傍山侧道路设置警示标志，道路半幅通行；S201五官线K89+300、K92+350（官亭鲍家桥头）、K92+750（大河家桥头）处发生塌方，道路半幅通行。截至目前，震区道路无阻断，道路畅通，后续排查工作正在进行中。

(责编：王连香、高雷)

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