原标题：奇富科技高级副总裁徐庆宏：打击金融黑灰产 做实做好消保工作

日前，由福建省地方金融监督管理局牵头，中国人民银行福建省分行、国家金融监督管理总局福建监管局共同参与、福建省地方金融协会和奇富科技共同承办的“汇聚金融力量 共创美好生活”金融消费者权益保护教育宣传活动暨福建省地方金融协会揭牌仪式在福州进行，聚焦金融黑灰产治理的“打击金融黑灰产 共创行业好环境”座谈会也于当天下午召开。

近年来，非法代理维权、征信修复骗局等金融黑灰产呈现多发趋势，并逐渐形成完整的黑灰产产业链。金融黑灰产的存在不仅破坏金融生态、危害金融安全，其背后隐藏的虚假广告宣传、侵犯公民个人信息、骗取消费者钱财等违法犯罪活动，更严重侵害了消费者合法权益，扰乱了金融市场秩序和社会稳定，助长了不劳而获的风气。

在座谈会上，奇富科技高级副总裁徐庆宏指出，黑灰产组织向监管部门或信访部门恶意投诉举报，扰乱金融机构的正常经营秩序，已经导致涉企客诉从过去的各类诉求均态分布发展为聚焦少数领域，恶意挤占客诉服务资源已经侵害到平台和其他金融消费者的合法权益，需要监管部门协同各方共同打击治理。

据行业机构调查研判，此类缠访行为背后多有披着代理维权外衣的黑灰产组织参与，往往提出“修复征信”“免除息费”等非理性诉求。“非法代理维权”组织引发投诉主要有5大特征和套路：一是通过流量平台、私域社群诱导获客；二是培训所谓避债“技巧”，教唆故意逃债；三是煽动客户反复投诉，层层施压以达成目的；四是制造假公章、假公文、假证明，编造事实进行敲诈，层层抽佣收费；五是渠道愈发多元化、隐蔽化。

黑产化的反催收行为一方面迫使企业不得不投入大量人力、物力、精力对信访投诉进行甄别，占用了解决消费者真实合理诉求的资源，阻碍信访投诉处置效率；另一方面也占用了监管资源，损害了大多数消费者的正当权益。

与会嘉宾一致认为，遏制非法代理维权，净化金融市场环境，需要监管部门、司法部门、金融行业和消费者合力共治。监管部门和司法部门要进一步推进金融黑灰产的认定范围、法律责任和处罚标准，区别处理由此引发的信访投诉；金融机构和借贷平台应强化合规经营意识，健全消费者权益保护机制，共建联防联治反诈数据库；金融消费者要提升理性消费意识和正确投资理念，通过正规渠道反映问题，合理维护自身合法权益。此外，互联网短视频平台也要加大整治力度，屏蔽非法代理维权视频，从引流端阻断不良诱导信息的传播。

今年，各方打击金融黑产的动作更加立体化，更加直接。一方面，金融黑产整治已经被纳入监管议程，相应的工作机制也将陆续浮出水面；另一方面，金融业在打击黑产上，出现前所未有的团结，银行、消金公司、金融科技企业抱成一团，体系化应对金融黑产。

奇富科技积极响应打击金融黑灰产的号召，与行业一起抵御黑灰产。据了解，奇富科技在自身积累的风险识别、风险处理等人工智能技术的基础上，加入金融行业大模型辅助，主动识别各类黑灰组织，阻塞各类黑灰产渗透。其自有的“奇网”系统已为用户提供超2500次反诈预警，此后还通过各种技术手段与产品优化，增加一系列对相关黑灰产的反制措施，并将相关技术储备与信息分享给金融行业合作伙伴。此外，奇富科技加入了行业共享互动组织“打击金融领域黑产联盟”，与行业机构共同防范和治理金融黑灰产。

徐庆宏表示，作为消费者权益保护主体，奇富科技将继续秉承“用户至上”的服务理念，切实维护消费者合法权益，积极响应监管号召，同行业监管、司法机关、行业机构等一同合力打击金融黑灰产，保护金融消费者权益，积极推动行业健康有序发展。(记者 朱玲)

(责编：曹淼、杨迪)

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