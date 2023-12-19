新华社北京12月19日电 “全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会首场报告会19日在京举行，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁作了“深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神 扎实推动高质量发展取得新进展”的专题报告。

郑栅洁在报告中指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民推动我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革，为全面建设社会主义现代化国家奠定了坚实物质技术基础。今年以来，我国顶住外部压力、克服内部困难，经济总体回升向好，全年经济社会发展主要预期目标有望圆满实现，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

郑栅洁认为，要稳定预期、增强信心，准确把握我国经济发展面临的形势和发展大势。从风险挑战看，当前我国发展面临的环境复杂严峻，外部风险挑战有所增多，国内周期性、结构性矛盾并存。从战略机遇看，国内外环境深刻变化带来一系列新机遇，人类命运共同体理念日益深入人心，国际力量对比更趋均衡，新一轮科技革命和产业变革深入发展。从支撑条件看，我国经济韧性强、潜力大、活力足，推动经济高质量发展具有良好支撑基础和许多有利条件，政治保障坚强有力，制度优势日益彰显，物质基础更为坚实，发展活力不断增强，宏观政策空间较大。我们有信心、有能力、有条件、有底气，不断推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好。

郑栅洁表示，必须聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，按照中央经济工作会议确定的总体要求、主要目标和重点任务，不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓好落实，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，加大宏观调控力度，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

报告会由中央宣传部负责同志主持，由中央宣传部、中央和国家机关工委、教育部、中央军委政治工作部、北京市委共同举办。在京党政军机关干部、中央企业干部职工、高校师生和首都各界群众代表约750人参加了报告会。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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