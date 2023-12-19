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国家发展改革委紧急向甘肃、青海两省地震灾区下达2.5亿元中央预算内投资

2023年12月19日19:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月19日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委19日发布消息，甘肃临夏州积石山县地震发生后，国家发展改革委启动突发事件应急响应机制，全力做好灾区煤电油气运保障、应急救灾物资调配、重要民生商品保供稳价等工作；紧急组织向甘肃、青海两省下达合计2.5亿元灾后应急恢复重建中央预算内投资，支持地震灾区的基础设施和公共服务设施应急恢复建设。

　　据介绍，下一步，国家发展改革委将进一步扎实做好灾区能源保供和救灾物资调配，加强灾区民生保障，提前谋划灾后恢复重建工作，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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