本报记者 刘坤

原标题：经济运行延续回升向好态势

近期，我国经济运行有什么新动向新趋势？当前能源供应形势如何？元旦和春节期间，重要民生商品市场供应是否充足？12月19日，国家发展改革委举行新闻发布会，围绕相关热点问题进行了回应。

加快推动各项政策落地见效

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超介绍，今年以来，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济运行中出现一些新的困难挑战，各有关方面加大宏观调控力度，加快推动各项政策落地见效，多措并举扩大内需、提振信心、防范风险。在各方共同努力下，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，持续回升向好，高质量发展扎实推进，取得了来之不易的发展成绩。

李超表示，11月份，经济运行延续回升向好态势，生产、消费保持较快增长，稳投资力度加大，外贸进出口保持增长，生产经营活动预期向好。

“总的看，随着经济动能持续恢复、各项政策接续推出、政策效应逐步显现，我们有条件、有能力统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，圆满完成全年经济社会发展主要预期目标。”李超说。

全国能源保供总体形势良好

近期，我国多地出现大范围强雨雪天气，给能源电力供应和保暖保供带来较大影响。

国家发展改革委紧急组织各有关方面切实加强灾害防范应对，做好风险隐患巡检排查和突发险情应对处置，全力提高煤电油气供应能力，加强民生用能保障力度，最大限度减少灾害影响，确保人民群众安全温暖过冬。

“目前，全国用电用气需求处于历史高位。”李超说，为做好强寒潮天气应对，国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位和有关地方，在寒潮来临前提前研判并进行准备，在寒潮期间加强资源统筹调度，全力增加电力、天然气顶峰保供能力，快速协调解决局部区域不平衡问题，本轮寒潮全国能源供应能够得到有效保障。

李超介绍，入冬以来，全国能源保供总体形势良好，各项工作平稳有序。一是能源生产供应有保障。进入供暖季以来，全国煤炭产量保持高位，日均发电量同比增长8.7%，天然气供应充足。二是资源储备有保障。目前，全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、可用26天；天然气储备能力较去年大幅提升。三是民生用能有保障。提前落实民生保供资源，签足签实发电供热用煤、天然气中长期合同。督促各地切实担起民生用能保障主体责任，压实供能供热企业直接保供责任。

李超表示，国家发展改革委将持续加强统筹协调，压实各方责任，切实做好今冬明春供暖季能源保供各项工作，全力保障人民群众安全温暖过冬。

确保重要民生商品市场供应充足

“元旦和春节是重要节假日，也是民生消费旺季。”李超说，近期，国家发展改革委加强市场价格监测，及时掌握市场动态，会同有关部门开展了供需形势和价格走势分析，强化前瞻性研判和预警；指导各地深入评估节假日人员流动及消费变化趋势，提前组织货源，扎实开展产销对接、畅通物流等方面工作；前期已要求各地完善保供稳价应急预案，针对雨雪冰冻等异常天气提前做好应对准备，近期低温雨雪冰冻灾害发生后，迅速指导相关地区采取针对性措施保障市场量足价稳。

李超表示，从当前形势看，2024年“两节”期间，粮油肉蛋菜市场供给充裕，保供稳价工作具有良好条件。国家发展改革委将继续密切监测重要民生商品市场价格，会同有关部门加强对各地工作指导，支持商场超市、农贸市场等备足货源，组织好平价销售，必要时开展储备调节，加强市场巡查检查，确保“两节”期间重要民生商品市场供应充足、价格基本平稳，为广大群众欢度节日营造良好环境。

(责编：杨曦、陈键)

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