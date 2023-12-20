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院士专家共话设施农业智慧化

马爱平
2023年12月20日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：院士专家共话设施农业智慧化

“推进我国智慧设施园艺技术装备创新发展，总体思路是在发展农业现代化、提升设施农业等目标的牵引下，将精准感知、按需调控、智能装备相结合，逐步实现感知网络化、管控智能化、作业精准化和服务在线化。”12月上旬，在由中国农业风险管理研究会主办的全国设施农业智慧化建设研讨会上，中国工程院院士、国家农业信息化技术中心主任赵春江指出。

发展设施农业是加快中国式农业农村现代化的重要途径、构建多元化食物供给体系的重要抓手、集约利用农业资源和农业投入品的重大举措。

“发展设施农业应以新发展理念为指导，以科技创新应用为动力，以市场需求为导向，走‘绿色、优质、高效、智慧’的发展路子。要注重发掘设施农业多元价值、发挥设施农业多功能性，促进设施农业与生态资源保护、乡村特色产业、农业休闲旅游、农村新能源产业、特色小镇建设等融合发展，实现设施农业效益最大化、最优化和可持续化。”原农业部常务副部长尹成杰指出。

我国设施农业发展速度较快，面积、总产都位于世界前列。“但我国设施农业内生质量还需要进一步提升，设施园艺产业存在生产效益低、信息化与机械化水平低等问题。”赵春江指出，全球智慧设施园艺不断发展，人工智能等新一代信息技术将广泛应用，设施园艺产业将实现全链条赋能。

农业现代化的推进过程，就是化肥、农药、农机等工业元素不断渗透、融合、替代土地、劳动力等传统农业要素资源的过程。

“以数字技术为代表的工业元素进入农业领域，赋予了农业工业化鲜明的时代特征。要以数字经济引领农业工业化的基本方向，更加重视数字技术在生产中的应用，扩大数字技术应用范围；更加重视数字化的区域平衡发展，克服区域间的‘数字鸿沟’；更加重视企业在数字经济发展方面的引领作用，形成农民与企业互利互惠、共享共赢的良好局面；更加重视加强对农民数字素养与技能培训，提升农民数字素养，让农民群众充分享受到数字时代的发展红利。”中国农业风险管理研究会会长张红宇强调。

(责编：杨曦、陈键)
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