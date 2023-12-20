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我国家电行业逐渐复苏 以旧换新助力家电市场持续回暖

2023年12月20日09:10 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者乔雪峰）近年来，政府部门相继出台了一系列政策、条例，规范废弃电器电子产品回收处理活动，为推动家电以旧换新、废旧回收处理提供了政策支持。

这一系列举措的出台，对促进资源综合利用和循环经济发展，扩大消费，保护环境，保障人体健康，发挥了重要作用。

“总体上国内经济复苏还处于恢复性增长期，家电行业面临着新的机遇和挑战。”近日，中国商业联合会会长姜明在“掀起史上更大规模的百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”2023年度总结大会暨2024年度启动式上表示，2023年前三季度，我国经济回升，消费市场趋暖，家电行业逐渐恢复，整体出口保持增长，内销增速同比转正。

姜明表示，今年前三季度，我国国内家电市场，包括彩电、空调、冰箱、洗衣机、厨卫和生活电器产品累计实现销售额5297亿元，同比增长1.4%。

近年来，家电惠民收旧焕新潮，积极宣贯政府扩内需、促消费、稳增长政策，促进家电消费恢复及升级，推动家电收旧焕新规范的制定，促进家电行业智能化、绿色化、有序化发展。

姜明表示，明年将继续积极鼓励开展家电收旧焕新，加快促进新型消费市场发展，促进绿色消费，促进城市消费升级，补齐乡村消费短板，推动家电行业有序发展。

据中国家用电器服务维修协会预测，未来3至5年，家电市场高端用户新增需求将逐步上升，以旧换新为主的存量转增量将超过50%，成为家电市场新的增长点。提高家电焕新效率，不是简单的换产品，而是用户“唤醒新理念、换来新家电、焕然新生活”，是绿色智能、低碳环保、健康快乐等新生活方式，是“智能制造、智慧场景、智享服务”的转型升级，是对“用户群体、品牌格局、家电产业生态”的重构。

“我国家电市场增长正在由数量型向质量型跃升。”中国家用电器服务维修协会会长刘秀敏认为，2024年，我国家电市场增长态势依然好于其它行业，存量市场成为转增量市场的优势，以旧换新已经成为保持家电市场持续回暖的核心动能之一。

(责编：乔业琼、高雷)
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