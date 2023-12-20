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国家开发银行实现全国首笔配售型保障性住房开发贷款发放

2023年12月20日09:54 | 来源：人民网
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据国家开发银行官网消息，该行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，于日前实现福州市双龙新居保障性住房项目首笔贷款发放1000万元，这标志着全国首笔配售型保障性住房开发贷款成功落地。

据悉，国家开发银行此次向福州市双龙新居保障性住房项目授信2.02亿元，专项用于支持福州新区滨海新城700套配售型保障性住房建设。今年以来，国家开发银行在国家有关部门指导下，充分发挥住房保障领域融资主力银行作用，与地方政府搭建多层级、常态化、高效率沟通机制，打好政银合作“组合拳”，以优质金融服务高效合规推动保障性住房项目落地实施。

国家开发银行相关负责人表示，下一步将深入学习贯彻中央经济工作会议精神，强化职能定位，聚焦主责主业，投入更多金融资源支持住房保障领域发展，助力不断满足人民群众对住房的多样化、多元化需求，服务构建房地产发展新模式。同时，坚持市场化、法治化原则，切实加强授信和风险管理，严格执行专款专用和资金封闭运行，确保好事办好、实事办实。

(责编：董童、高雷)
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