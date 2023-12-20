新华社北京12月20日电（记者胡璐、潘德鑫）为加强陆生野生动物种群及其栖息地保护，我国发布了首批789处陆生野生动物重要栖息地名录，保护了82.36%的国家重点保护陆生野生动物种类。

这是记者20日从国家林草局了解到的消息。据国家林草局有关负责人介绍，根据我国陆生野生动物物种的重要性、种群数量和栖息地区位重要性、特殊代表性等，首批陆生野生动物重要栖息地共分为珍贵濒危物种生存繁衍区域、野生动物集群分布区域等六类，涉及31个省区市，覆盖了565种国家一、二级重点保护野生动物的栖息地、繁衍地、迁飞地，包括兽类127种、鸟类339种、两栖爬行类62种、昆虫37种。

据了解，按照野生动物保护法有关要求，国家林草局组织专家收集了二十多年来我国各项野生动物资源调查掌握的信息、数据，分类梳理了我国野生动物自然分布的特点、种群活动规律和生物学习性，制定了《陆生野生动物重要栖息地认定暂行办法》，对陆生野生动物重要栖息地的认定标准、评估程序、档案信息、范围划定、命名规则等作出技术性规范。经逐一分析评估，筛选出首批陆生野生动物重要栖息地名录。

“下一步，将进一步加强对陆生野生动物生存环境条件持续改善、但未列入名录区域的调查监测评估，将达到相关条件的，陆续列入名录。”这位负责人说。

近年来，我国通过构建以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系，将大量野生动物栖息地纳入保护范围，有效维护了野生动物栖息地的安全，并促进其不断优化，在拯救珍贵濒危野生动物、维护野生动物种群发展方面发挥了巨大作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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