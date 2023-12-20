12月20日，第五届中国资管行业ESG投资高峰论坛暨华夏理财年度投资策略会（以下简称“论坛”）在北京举办。本次论坛以“绿意同源、和合共生”为主题，邀请了来自政府、监管、行业与学术界的权威专家，就全球宏观经济、国际可持续发展准则、气候变化与碳市场发展等多个话题进行了深入探讨。

据了解，由华夏理财与香港中文大学（深圳）联合撰写的《2023年中国资管行业ESG投资发展研究报告》（以下简称《研究报告》）在论坛上发布。该报告对全球ESG投资发展、可持续信息披露、ESG议题与评级实证研究、资管行业ESG调查问卷方面内容进行了深入分析，这也是双方第四年合作推出的关于资管行业的ESG投资深度研究报告。

《研究报告》提出，在全球ESG投资持续增长的背景下，中国市场的ESG公募基金和银行ESG理财产品表现突出，国内外ESG信息披露政策逐步成熟。同时，《研究报告》显示，ESG绩效与企业财务表现存在密切关联，在国内上市公司中，ESG表现对企业经营和投资价值具有重要影响。《研究报告》还提出，中国资管行业在ESG投资方面的态度日益积极，但仍然面临数据、投资标准等ESG基础设施方面的挑战。

此外，论坛现场还展示了华夏理财《2022年度ESG投资报告》（以下简称“《投资报告》”）的亮点内容。《投资报告》系国内资管行业公开披露的、经权威三方鉴证的ESG投资执行报告，旨在向社会披露公司在投资体系和运营层面ESG管理的先进实践。《投资报告》显示，华夏理财2022年度资产碳足迹核算覆盖率高达90%，披露内容对标国际通用标准，体现了华夏理财以ESG投资理念服务实体经济绿色发展的国企担当。

据介绍，本次论坛的成功举办，为国内广大ESG利益相关方提供了高质量的学习交流平台，也为国内ESG投资和绿色发展聚焦了新思路。华夏理财表示，未来将持续发挥其在ESG投资领域的专业能力，积极探索经济效益、社会效益和环境效益的协调统一，深入践行“金融报国”和“金融为民”的使命担当，为国家可持续发展战略的实施不断贡献力量。

(责编：董童、高雷)

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