新华社北京12月20日电（记者王悦阳、张辛欣）记者20日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、金融监管总局近日联合印发《制造业卓越质量工程实施意见》，提出到2027年，我国制造业质量水平显著提升，企业质量管理能力显著提高，产品高端化取得明显进展。

工业和信息化部有关负责人表示，质量是制造业的生命，卓越质量是高端制造的标准，推动产业从数量扩张向质量提升是新时期制造业高质量发展的现实需要，追求卓越质量是制造业由大变强的必由之路。其中，卓越质量要求质量管理体系更加全面、质量发展动力更加强劲、质量数字转型更加成熟、质量绩效表现更加优异。

意见提出，到2025年，我国制造业质的有效提升取得积极进展，企业质量意识明显增强，质量管理能力持续提高，质量管理数字化水平不断提升，可持续发展能力有效提高，质量绩效稳步增长，中高端产品的比例快速增大。到2027年，新增贯彻实施先进质量管理体系标准企业10万家，新增质量管理能力达到检验级企业10000家、保证级企业1000家、预防级企业100家、卓越级企业10家，质量提升对制造业整体效益的贡献更加突出，推动制造业加速向价值链中高端迈进。

意见明确了增强企业质量意识、提升企业质量发展能力、推进质量管理数字化、开展质量管理能力评价等四项重点任务。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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