黄卫挺

原标题：建设现代化产业体系要多方合力

建设现代化产业体系关键在于激发不同主体参与体系建设的内在动力和创新活力，并在战略和政策支持、技术研发、商业化、产业化、金融要素支撑等方面同向发力、形成合力。

我国建设现代化产业体系是在产业门类齐全、产业配套能力强、产业集成优势明显的基础上，向高质量发展跃升的过程，目标是以创新和技术赋能实现传统产业转型升级，以技术革命性突破和产业化培育未来产业。为实现这一目标，关键是以科技创新为引领，着力提升我国产业体系的完整性、先进性、安全性。为更好地应对国际竞争和全球技术创新的巨大不确定性，在建设现代化产业体系过程中要更好发挥政府的战略导向作用，形成覆盖从科技创新到产业发展的政策支持组合拳。完善新型举国体制，重点解决当前面临的“卡脖子”问题。顺应产业发展规律和全球竞争态势，统筹设计并推出相应的创新政策、产业政策和需求政策，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，加快构建现代化基础设施体系。同时，发挥好各方积极性，统筹推进优化重大生产力布局和新型工业化进程，支持各地因地制宜发挥首创精神。

按照“科学发现—技术发明—产业发展”的演进路径，建设现代化产业体系的源头在科技创新，激发科研机构和科技人才的创新动力是关键一环。在现行科研管理体制下，要紧紧围绕自主创新精准发力，加快科研成果转化，全面提升创新的整体效能，把科技创新融入现代化产业体系的各方面、各环节、各领域。一是根据产业的当下急需和长远发展需要，部署一批关系全局、影响长远的国家重大科技项目。充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，加快建立国家实验室、研究型大学、一流科研院所和创新型领军企业共同参与的高效协同创新体系，加强产学研用协同攻关。二是优化创新体系布局和创新生态，进一步发挥国家实验室体系等国家战略科技力量的作用，优化整合国家科技创新基地建设，发展新型研发机构和探索新型研发组织形态，创建跨学科交流平台，拓展国际交流合作。三是坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”，加快推进科研管理和经费管理法治化建设，把科研自主权和经费支配权更多交给科研人员，按照科技创新规律健全评价激励制度，着力培养和使用战略科学家、顶尖人才。

建设现代化产业体系要发挥市场在资源配置中的决定性作用，同时发挥好企业的作用。企业离市场最近，对市场反应最灵敏，是创新需求的凝练者和科技成果转化的实现者。要强化企业在创新决策、人才集聚、科研组织、成果转化、价值评判等方面的主体地位，既要支持大型企业发展成为原创技术策源地，也要支持中小企业向专精特新方向发展。发挥好企业黏合、牵引各类创新要素的作用，推动形成以企业为主体、产学研高效协同深度融合的创新体系。要筑牢现代化产业体系的经济体制基础，不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，让国企敢干、民企敢闯，协同发挥好国有企业的战略支撑作用和民营企业的生力军作用。进一步深化国企改革，增强国企核心功能；在民营企业市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面不断落实相关举措，促进民营经济发展壮大，进一步释放建设现代化产业体系的微观动力。

金融是实体经济的血脉，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系离不开高效的金融支持。要积极践行中国特色金融发展之路，推动金融资源更多投向实体经济和创新领域，特别是国家重大科技创新领域、科技型中小企业、科技成果转化和产业化等重点方面，形成多层次、多元化的金融服务支持体系。充分发挥好金融体系的融通资金、配置资源、分散风险等功能，推进“科技—产业—金融”的高水平良性循环。优化金融服务，扩大和优化制造业中长期贷款投放，支持解决产业转型升级过程中的难点痛点问题；健全资本市场功能，提高直接融资比重，鼓励发展创业投资、股权投资，支持长期资本、耐心资本更多地投向科技创新，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。引导撬动社会资本支持企业推进前沿技术、核心技术攻关和创新成果商业化，更好满足建设现代化产业体系对金融服务的多元化需求。

（作者：黄卫挺，系中国宏观经济研究院决策咨询部副主任）

(责编：杨曦、陈键)

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